Dantejskie sceny przed meczem Argentyny. Policja musiała interweniować

Jesteśmy w trakcie decydującej fazy piłkarskich mistrzostw świata. We wtorek poznaliśmy pierwszego finalistę czempionatu. Hiszpania odprawiła bowiem z kwitkiem Francję, wygrywając w podstawowym czasie 2:0. W środę drugi finalista wyłoniony zostanie na stadionie w Atlancie. To właśnie tam o godzinie 21.00 czasu polskiego rozpocznie się starcie reprezentacji Anglii i reprezentacji Argentyny.

W przypadku kibiców "Albicelestes" emocje sięgnęły zenitu jeszcze zanim usłyszeliśmy pierwszy gwizdek. We wtorkowy wieczór na ulicach Atlanty rozegrały się bowiem dantejskie sceny z udziałem fanów futbolu z Argentyny. Jak ustalił brytyjski "The Telegraph", doszło do starcia kibiców dwóch argentyńskich klubów - San Lorenzo i Huracan. Panowie, którzy przed meczem Lionela Messiego i spółki powinni zjednoczyć się i wspólnie wspierać swoją drużynę narodową w walce o kolejne mistrzostwo, rozpętali istną burzę - rzucali w siebie koszami na śmieci, a nawet... ławkami. Walkę kibiców rywalizujących ze sobą klubów przerwali funkcjonariusze policji, a nagranie prędko obiegło media społecznościowe.

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Messi wciąż walczy o tytuł najlepszego strzelca mundialu. W grze jeszcze dwóch Anglików

Przed meczem Anglia - Argentyna służby pozostają w najwyższym stopniu gotowości. Jak donosi "The Sun", tysiące dodatkowych policjantów w środę będzie na 12-godzinnej służbie, aby monitorować centrum miasta, bary i miejskie strefy kibica. Nie wszyscy kibice obecni w Atlancie zasiądą sobiem na trybunach stadionu, aby obejrzeć starcie na żywo.

Po tym, jak reprezentacja Norwegii odpadła z mistrzostw świata na etapie ćwierćfinałów, a Francuzi pożegnali się z szansą na tytuł czempiona w półfinale, w walce o tytuł najlepszego strzelca mundialu pozostaje trzech piłkarzy - Lionel Messi, Harry Kane oraz Jude Bellingham.

Argentyńczyk na swoim koncie ma na ten moment osiem bramek, a więc dokładnie tyle samo, co wyeliminowany z turnieju Kylian Mbappe. Tuż za nimi znajduje się Erling Braut Haaland, który strzelił siedem goli. Dwaj reprezentanci Anglii natomiast na tym mundialu strzelili po sześć goli.

FIFA naprawdę to zrobiła. Taki "prezent" dla Messiego. I to tuż przed meczem z Anglikami

Reprezentacja Argentyny po golu Mike Stewart East News

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Piłkarze reprezentacji Argentyny TODD KIRKLAND AFP





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