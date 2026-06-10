Dał popis w meczu Polaków, teraz "nagroda". FIFA podjęła ostateczną decyzję

Już w czwartek 11 czerwca oficjalnie rozpoczną się długo oczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Na nich niestety zabraknie reprezentacji Polski, która w decydującym o awans meczu uległa 2:3 Szwecji. Niestety spory wpływ na taki rezultat miał też arbiter tego meczu - Slavko Vincić.

Słoweński arbiter nie podyktował wówczas rzutu karnego po przewinieniu na Jakubie Kamińskim, ani nawet nie podjął się sprawdzenia sytuacji. "Show"dał również pod koniec spotkania, gdy odgwizdał faul na jednym ze szwedzkich defensorów, gdy ten nawet nie miał kontaktu z polskim graczem.

Mimo to sędzia jest darzony przez FIFA oraz UEFA sporym zaufaniem i czasem dostaje do prowadzenia prawdziwe piłkarskie hity jak np. ćwierćfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i Realem Madryt. Co więcej, otrzymał on również nominację na wspomniany mundial. A tam już otrzymał do prowadzenia wielki hit.

Vincić posędziuje hit, FIFA powoli ogłasza. To już pewne

Zainteresowany pierwszy mecz podczas mistrzostw poprowadzi już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, a dokładniej prawdziwy hit pomiędzy Brazylia - Maroko. Spotkanie to będzie prawdziwym hitem pierwszej serii gier fazy grupowej. Poza nim jednym z ciekawszych spotkań będzie rywalizacja Anglii i Chorwacji.

Warto przypomnieć, że sędziować mecze najważniejszego piłkarskiego turnieju będzie również Szymon Marciniak. Poza nim nominowani są również asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a arbitrem VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. Jak już wspomnieliśmy mundial rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 19 lipca.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Sędzia Slavko Vincić pokazujący żółtą kartkę Oskarowi Pietuszewskiemu JONATHAN NACKSTRAND AFP

Na zdjęciu sędzia Slavko Vincic, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





Vital Heynen odpalił się po meczu! W wywiadzie nie krył frustracji Polsat Sport