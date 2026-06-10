Dał popis w meczu Polaków, teraz "nagroda". FIFA podjęła ostateczną decyzję

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Niestety bez Polski w czwartek rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata. Prawdziwą ozdobą pierwszej serii gier w fazie grupowej będzie rywalizacja Brazylii i Maroka. Co ciekawe, FIFA powoli przydziela sędziów do poszczególnych spotkań, a wspomniane otrzymał... Slavko Vincić. Słoweński arbiter jest szczególnie pamiętany przez polskich kibiców z pechowego barażu ze Szwecją, gdy jego decyzje były bardzo wątpliwe.

Slavko Vincić dał show w meczu Szwecja - Polska
Slavko Vincić dał show w meczu Szwecja - Polska ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już w czwartek 11 czerwca oficjalnie rozpoczną się długo oczekiwanie piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Na nich niestety zabraknie reprezentacji Polski, która w decydującym o awans meczu uległa 2:3 Szwecji. Niestety spory wpływ na taki rezultat miał też arbiter tego meczu - Slavko Vincić.

Słoweński arbiter nie podyktował wówczas rzutu karnego po przewinieniu na Jakubie Kamińskim, ani nawet nie podjął się sprawdzenia sytuacji. "Show"dał również pod koniec spotkania, gdy odgwizdał faul na jednym ze szwedzkich defensorów, gdy ten nawet nie miał kontaktu z polskim graczem.

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Mimo to sędzia jest darzony przez FIFA oraz UEFA sporym zaufaniem i czasem dostaje do prowadzenia prawdziwe piłkarskie hity jak np. ćwierćfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i Realem Madryt. Co więcej, otrzymał on również nominację na wspomniany mundial. A tam już otrzymał do prowadzenia wielki hit.

Vincić posędziuje hit, FIFA powoli ogłasza. To już pewne

Zainteresowany pierwszy mecz podczas mistrzostw poprowadzi już w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, a dokładniej prawdziwy hit pomiędzy Brazylia - Maroko. Spotkanie to będzie prawdziwym hitem pierwszej serii gier fazy grupowej. Poza nim jednym z ciekawszych spotkań będzie rywalizacja Anglii i Chorwacji.

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Warto przypomnieć, że sędziować mecze najważniejszego piłkarskiego turnieju będzie również Szymon Marciniak. Poza nim nominowani są również asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a arbitrem VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. Jak już wspomnieliśmy mundial rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 19 lipca.

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sędzia piłkarski w czarnym stroju wydaje decyzję na boisku podczas meczu, w tle niewyraźni piłkarze drużyn w żółtych i czerwonych strojach oraz widownia
Slavko Vincić Rex Features/East News East News
sędzia piłkarski pokazuje żółtą kartkę w trakcie meczu, wokół niego stoją piłkarze dwóch drużyn w żółto-niebieskich i czerwonych strojach, jeden z zawodników czerwonej drużyny odwrócony plecami ma widoczny numer 15
Sędzia Slavko Vincić pokazujący żółtą kartkę Oskarowi PietuszewskiemuJONATHAN NACKSTRANDAFP
dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach z numerami 23 i 9 w emocjonalnej rozmowie z sędzią podczas meczu, jeden z zawodników nosi charakterystyczną ochronną maskę na twarzy
Na zdjęciu sędzia Slavko Vincic, Krzysztof Piątek i Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter


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