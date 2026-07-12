Cztery gole na mundialu, możliwy wielki transfer. Nieoczekiwany bohater

Reprezentacja Meksyku, a więc jednego z krajów-współgospodarzy mistrzostw świata 2026, zakończyła tegoroczny mundial na etapie 1/8 finału, ulegając - nie bez widowiskowej walki - ekipie Anglii 2:3.

Jeden z goli "El Tri" padł w tym przypadku po strzale Juliana Quinonesa, który urósł do miana jednej z największych gwiazd całego turnieju. Piłkarz ten zdobył łącznie aż cztery trafienia i dorzucił do tego jedną asystę w meczu 1/16 finału przeciwko Ekwadorowi. Bez dwóch zdań zasłużył sobie więc na wszelkie pochwały.

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Z jego dobrą formą wiąże się jeszcze jeden aspekt - Quinones po swych popisach na MŚ znalazł się bowiem na celowniku kilku europejskich klubów, a najnowsze doniesienia mówią tu chociażby o zainteresowaniu ze strony Aston Villi, co opisał Sacha Tavolieri z szwajcarskiego oddziału Sky Sport.

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To jednak nie jedyny trop łączący Meksykanina z Premier League - wcześniej bowiem głośniej zrobiło się o potencjalnym ruchu dotyczącym futbolisty ze strony londyńskiej Chelsea, natomiast według Fabrizio Romano jeszcze nie padła tu żadna oficjalna oferta. Do tego wszystkiego nieco wcześniej pojawiły się też pogłoski dotyczące włoskiej Genoi.

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Problemem może być jednak to, że raczej żaden zespół ze "Starego Kontynentu" nie będzie w stanie przebić warunków finansowych, jakie Quinones ma obecnie w Arabii Saudyjskiej gdzie występuje w barwach Al-Qadsiah. "Rycerze Wschodu" w ostatnim sezonie zajęli czwarte miejsce w tamtejszych rozgrywkach i awansowali do azjatyckiej Ligi Mistrzów - mają więc ambitne plany i też nie będą oni raczej skorzy do wielkiego wyprzedawania składu.

Jeśli jednak nastąpi zwrot akcji i reprezentant Meksyku trafi do Europy, to będzie to dla niego pierwsze tego typu zatrudnienie w karierze. Przed grą w Al-Qadsiah reprezentował on bowiem wyłącznie barwy drużyn ze swej ojczyzny m.in. Tigres, Atlas FC czy Club America.

Julian Quinones CARL DE SOUZA AFP

Julián Quiñones bohaterem Meksyku Rodrigo OROPEZA AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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