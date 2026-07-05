Cztery gole, jest pierwsza para ćwierćfinałowa. Działo się na mundialu

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Tegoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie pędzi jak szalony. W sobotni wieczór polskiego czasu rozpoczęła się już rywalizacja z udziałem szesnastu czołowych drużyn turnieju. Pierwsze starcie było pokazem mocy Marokańczyków, którzy wyrzucili za burtę Kanadyjczyków. Kilka godzin później kibice obejrzeli natomiast potyczkę Paragwaj - Francja. Ekipa z Ameryki Południowej zdecydowanie przesadziła.

Soufiane Rahimi w barwach reprezentacji Maroka cieszy się ze zdobytego gola.
W dwóch pierwszych meczach 1/8 finału mundialu padły cztery gole. Aż trzy zdobyli MarokańczycyPAUL ELLISAFP

Zanim pierwsze drużyny pojawiły się na boisku, specjalną oprawę przedmeczową przygotowali organizatorzy zmagań. Ci postanowili uczcić 250 rocznicę uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Licznie zgromadzeni kibice na trybunach w Houston oraz Filadelfii obejrzeli między innymi pokazy pirotechniczne. Zawodnicy zaś nieco wcześniej niż zazwyczaj pojawili się na rozgrzewce. Najważniejszym punktem ceremonii było natomiast uroczyste wykonanie hymnu USA.

Poza tym działo się także wokół Chorwatów oraz Portugalczyków, którzy niedawno mierzyli się o awans do 1/8 finału. Tych pierwszych prawdopodobnie obejmie nowy trener. Według informacji dziennikarzy z Półwyspu Bałkańskiego, do kadry narodowej ponownie zawita Slaven Bilić. Kibice doskonale kojarzą 57-latka, ponieważ już w przeszłości prowadził on "Vatrenich" w latach 2006-2012. Jego najbliższym celem będzie wykręcenie dobrego wyniku w Lidze Narodów.

A co do ekipy z Półwyspu Iberyjskiego, to spore poruszenie wokół niej zrobiło się po słowach Zlatana Ibrahimovicia. Szwed nie zamierzał patyczkować się z Cristiano Ronaldo. "To nie jest 'legendarne przywództwo'. To ego trzyma drużynę w niewoli. Ronaldo stracił kontakt z piłką i mobilność. Teraz jest tylko w polu karnym… W tym momencie jego aura wspiera go bardziej niż nogi. Dalsze wystawianie go w pierwszym składzie to czyste szaleństwo napędzane nostalgią" - powiedział w studiu Fox Sports.

MŚ 2026: Kanada - Maroko 0:3

Wreszcie o godzinie 19:00 polskiego czasu na otwarcie 1/8 finału tegorocznych mistrzostw świata zmierzyli się Kanadyjczycy oraz Marokańczycy. Jedni z trzech współgospodarzy na przerwę schodzili w dosyć dobrych humorach, ponieważ na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Po zmianie stron obraz meczu zmienił się o sto osiemdziesiąt stopni. Dublet zanotował Azzedine Ounahi, do tego gola dorzucił Soufiane Rahimi i to ekipa z Afryki zameldowała się w ćwierćfinale.

MŚ 2026: Paragwaj - Francja 0:1

Zawodnicy Mohameda Ouahbiego zmierzą się za kilka dni z Francuzami, którzy Paragwajczyków pokonali zaledwie jedną bramką. I to strzeloną z rzutu karnego. Skutecznym egzekutorem okazał się Kylian Mbappe. Gwiazdor "Trójkolorowych" niestety musiał obawiać się o swoje zdrowie ze względu na ostrą grę przeciwników. Media społecznościowe z tego powodu rozgrzały się do czerwoności. Gorąco było także w studiu TVP Sport.

"Nie wiem, czy bardziej żenująca jest postawa piłkarzy Paragwaju, czy też przyzwolenie na to sędziego w postaci braku reakcji. Paragwaj wraca do domu i myślę, że FIFA powinna do tego samolotu wrzucić również sędziego i go wywieźć. Można być gorszym, ale szacunek do rywala musi być" - wyznał na przykład Jakub Wawrzyniak. "Pakujcie się jak najszybciej. Nawet idźcie teraz na lotnisko" - dodał ekspert piłkarski.

Francuzom tymczasem nerwy puściły jeszcze podczas pierwszej połowy, gdyż doszło do przepychanki. Najważniejsze, iż potyczkę wszyscy skończyli cali i zdrowi. Europejsko-afrykańskie starcie zaplanowano na czwartek. Początek o godzinie 22:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

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