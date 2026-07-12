Piłkarskie mistrzostwa świata rozgrywane w USA, Meksyku i Kanadzie wchodzą w decydującą fazę. W ostatnich dniach rozgrywane były mecze ćwierćfinałowe. Na tym etapie zabrakło m.in. Portugalii czy Brazylii, które z mundialem pożegnały się już w 1/8 finału.

W ćwierćfinałach nie brakowało emocji. Wiele podtekstów było w starciu Francja - Maroko, które było rewanżem za półfinał sprzed czterech lat. Drużyna z Afryki ponownie nie sprostała Kylianowi Mbappe i jego kolegom, ulegając 0:2.

Swój udział na etapie ćwierćfinału zakończyli także Belgowie, którzy byli o krok od doprowadzenia do dogrywki przeciwko Hiszpanom. Gol Mikela Merino na 2:1 tuż przed końcem meczu sprawił, że Hiszpania jest ciągle w grze o swój drugi mistrzowski tytuł w historii.

Ostatnie dwa ćwierćfinały odbyły się w nocy z soboty na niedzielę. Starcie Anglików i Norwegów było niezwykle wyrównane i także była potrzebna dogrywka, aby wyłonić zwycięzcę. Na początku dodatkowego czasu gola na 2:1 strzelił Jude Bellingham i wprowadził on "Synów Albionu" do najlepszej czwórki.

O ostatni bilet do TOP4 walczyli Argentyńczycy i Szwajcarzy. Obrońcy tytułu szybko wyszli na prowadzenie za sprawą Alexisa Mac Allistera. W drugiej połowie zostali jednak ukarani za minimalizm i Dan Ndoye doprowadził do wyrównania. Szwajcarzy kończyli mecz w dziesiątkę, a mimo to udało im się doprowadzić do dogrywki. W 112. minucie perfekcyjnym strzałem popisał się Julian Alvarez, który wprawił w radość kibiców "Albicelestes". W 121. minucie Lautaro Martinez podwyższył na 3:1 i tym samym poznaliśmy ostatniego półfinalistę.

Czas na decydującą fazę mundialu. Hity w 1/2 finału

Przed nami już tylko cztery mecze piłkarskich mistrzostw świata 2026. W półfinałach czekają nas starcia prawdziwych potęg. Jako pierwsi o przepustkę do finału powalczą Francuzi i Hiszpanie. Będzie to więc pojedynek wicemistrzów świata sprzed czterech i mistrzów Europy z 2024 roku.

W drugim półfinale zagrają z kolei wicemistrzowie Europy sprzed dwóch lat, czyli Anglicy oraz obrońcy mistrzowskiego tytułu - Argentyńczycy.

MŚ 2026. Tak prezentują się pary półfinałowe

Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21:00)

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21:00)

O to trofeum powalczą piłkarze na mistrzostwach świata 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Mbappe walczy w USA o koronę króla strzelców, ale też o trzeci z rzędu medal mundialu WALEED IBRAHIM AFP





Liga Narodów. Kanada - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport