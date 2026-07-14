Przed nami półfinały piłkarskich mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. We wtorek czeka nas starcie Francja - Hiszpania, a w środę Anglia - Argentyna. Każdy z tych gigantów, choć raz w historii sięgał po triumf w tym turnieju.

Duże nadzieje w trakcie turnieju mieli Amerykanie, ale ich drużyna pożegnała się na etapie 1/8 finału po porażce z Belgią (1:4).

Człowiek Trumpa nie ma wątpliwości. Wskazał swojego faworyta

Tymczasem Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mistrzostw świata wskazał swojego faworyta.

Skoro Stany Zjednoczone nie mogą wygrać w naszą 250. rocznicę niepodległości, byłoby wspaniale, gdyby Anglicy zwyciężyli właśnie w Ameryce podczas obchodów naszego jubileuszu. Ostatnie 60 lat było bolesne dla Anglii, więc triumf w mundialu byłby czymś wspaniałym

Giuliani podkreślił znaczenie Harry'ego Kane'a dla angielskiej drużyny narodowej.

- Jeśli Anglicy wygrają turniej, on będzie głównie za tym stał, bo jest jednym z najważniejszych zawodników w drużynie. On i Jude Bellingham to wybitni piłkarze, świetni sportowcy, ale Anglia ma bardzo zbilansowany zespół - dodał.

Współpracownik Trumpa zaznaczył, że Anglicy mieli kłopot z wiarą we własne możliwości. - Muszą być pewni siebie, a trener musi im zaszczepić przekonanie, że mają potencjał, by wygrywać - podsumował.

Anglicy o awans do finału powalczą w środę (15 lipca) o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z meczu Anglia - Argentyna będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Donald Trump EVAN VUCCI East News

Donald Trump JIM WATSON AFP

Donald Trump SAUL LOEB AFP





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