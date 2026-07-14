Człowiek Trumpa nawet się nie wahał. Oni wygrają mundial. "Byłoby wspaniale"
Piłkarskie mistrzostwa świata zbliżają się do końca. Na placu boju pozostały cztery drużyny: Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Tymczasem Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mistrzostw świata wskazał swojego faworyta.
Przed nami półfinały piłkarskich mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. We wtorek czeka nas starcie Francja - Hiszpania, a w środę Anglia - Argentyna. Każdy z tych gigantów, choć raz w historii sięgał po triumf w tym turnieju.
Duże nadzieje w trakcie turnieju mieli Amerykanie, ale ich drużyna pożegnała się na etapie 1/8 finału po porażce z Belgią (1:4).
Człowiek Trumpa nie ma wątpliwości. Wskazał swojego faworyta
Tymczasem Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mistrzostw świata wskazał swojego faworyta.
Skoro Stany Zjednoczone nie mogą wygrać w naszą 250. rocznicę niepodległości, byłoby wspaniale, gdyby Anglicy zwyciężyli właśnie w Ameryce podczas obchodów naszego jubileuszu. Ostatnie 60 lat było bolesne dla Anglii, więc triumf w mundialu byłby czymś wspaniałym
Giuliani podkreślił znaczenie Harry'ego Kane'a dla angielskiej drużyny narodowej.
- Jeśli Anglicy wygrają turniej, on będzie głównie za tym stał, bo jest jednym z najważniejszych zawodników w drużynie. On i Jude Bellingham to wybitni piłkarze, świetni sportowcy, ale Anglia ma bardzo zbilansowany zespół - dodał.
Współpracownik Trumpa zaznaczył, że Anglicy mieli kłopot z wiarą we własne możliwości. - Muszą być pewni siebie, a trener musi im zaszczepić przekonanie, że mają potencjał, by wygrywać - podsumował.
Anglicy o awans do finału powalczą w środę (15 lipca) o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z meczu Anglia - Argentyna będziecie mogli śledzić w Interii Sport.