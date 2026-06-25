Czesi jak Polacy. Lament za naszą południową granicą. Zero litości

Trwa ostatnia kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadły już m.in. w grupie A. Awans do dalszych zmagań wywalczył z kompletem punktów Meksyk oraz Republika Południowej Afryki, która niespodziewanie pokonała Koreę Południową (1:0). Z turniejem pożegnali się z kolei Czesi, którzy ulegli gospodarzom 0:3.

Trener Czechów: Wynik jest dla nas okrutny"

Nasi południowi sąsiedzi w trzech meczach wywalczyli jeden punkt (za remis 1:1 z RPA - przyp. red.). Ponadto przegrali z Koreą 1:2 i wyżej wspomnianym Meksykiem.

- Wynik jest dla nas bardzo okrutny - podsumował trener Miroslav Koubek. - Niestety pozwoliliśmy przeciwnikowi nas złamać. Sytuacje można było rozwiązać, ale nie daliśmy rady. Meksykanie dali z siebie wszystko, a kiedy zagraliśmy va banque, to ukarali nas trzecim golem - dodał selekcjoner Czechów.

Wrze w Czechach. Tak piszą po porażce z Meksykiem

Za naszą południową granicą natychmiast rozpoczęło się szukanie winnych i bolesne podsumowania. - "Czeska katastrofa na mundialu" - pisze czeski portal Blesk.cz. Dziennikarze podkreślili wprost, że "reprezentacja kończy turniej upokorzona i na ostatnim miejscu w tabeli".

"Błędy, chaotyczna gra i smutne pożegnanie. Porażka z Meksykiem i Czesi wracają do domu" - napisał denik.cz. Z kolei serwis Seznamzpravy.cz przyznał, że "czescy piłkarze na mistrzostwach świata dostali to, na co zasłużyli".

Dziennikarze z Czech nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. - "Haniebna podróż kończy się jednym punktem" - brzmi nagłówek na portalu Sport.aktualne.cz

Najłagodniejszy w ocenach wydaje się być serwis internetowy czeskiej telewizji. - "Gospodarze trzema golami przekreślili nasze nadzieje" - czytamy. Dziennikarze podkreślili, że kluczowe były błędy czeskiej drużyny w drugiej połowie spotkania z Meksykiem, który już był pewny awansu do 1/16 finału mundialu.

Przypomniano, że dla Czechów był to drugi występ na mistrzostwach świata od rozpadu Czechosłowacji i po raz drugi zakończył się odpadnięciem już w fazie grupowej. Tak samo pożegnali się z turniejem w 2006 roku.

Mundial 20 lat temu odbył się w Niemczech. Wówczas słynną okładkę miał dziennik "Fakt". - "Wstyd. Żenada. Kompromitacja. Hańba. Frajerstwo. Nie wracajcie do domu!" - tak brzmiała pierwsza strona gazety po niespodziewanej porażce z Ekwadorem (0:2).

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