Czerwona kartka w finale mundialu. Piłkarz wręcz wyleciał w powietrze

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Niedzielny wieczór przyniósł nam wielki finał mundialu 2026 w którym starły się drużyny Hiszpanii i Argentyny. Spotkania nie udało się zamknąć w 90 minutach - nim jednak doszło do dogrywki, "Albicelestes"... byli już na boisku w dziesiątkę. Czerwoną kartkę otrzymał Enzo Fernandez, który wręcz "katapultował" Paua Cubarsiego.

Chwila faulu Fernandeza na Cubarsim w finale MŚ 2026. Dwóch piłkarzy w akcji na murawie stadionu.
Mundial 2026: Moment faulu Fernandeza na Cubarsim w finaleJEWEL SAMADAFP

Mistrzostwa świata 2026 przyniosły nam rekordowe 104 mecze - a ostatnim z nich był oczywiście wielki finał zmagań, w którym do walki o puchar podeszły drużyny Hiszpanii oraz Argentyny.

Choć na murawie MetLife Stadium wyraźnie dominowała "La Furia Roja", to ostatecznie spotkania nie udało się zamknąć w standardowych 90 minutach. Tuż przed tym jednak jak rozpoczęto dogrywkę, z boiska wyleciał Enzo Fernandez.

Dwie żółte i czerwona. Fernandez wyrzucony z boiska podczas finału MŚ 2026

Gracz związany na co dzień z londyńską Chelsea obejrzał pierwszą żółtą kartkę w 82. minucie i w teorii od tego momentu powinien on szczególnie uważać na wszelkie konfrontacje z oponentami. W 93. minucie ruszył jednak naprzeciw Paua Cubarsiego i... stało się to:

Hiszpan po zderzeniu z Fernandezem dosłownie zrobił obrót w powietrzu i padł na boisko. Sędziujący w finale Slavko Vincić pokazał tu drugie "żółtko" i tym samym podopieczni Lionela Scaloniego znaleźli się w dość trudnej sytuacji.

Warto nadmienić, że w ogólnym rozrachunku "Albicelestes" już wcześniej podostrzali grę - najbardziej jaskrawym przykładem był tu chyba Leandro Paredes, który wszedł na boisko po przerwie, a już w 52. minucie zebrał żółtą kartkę za... popchnięcie Daniego Olmo.

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Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP


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