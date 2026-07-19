Czerwona kartka w finale mundialu. Piłkarz wręcz wyleciał w powietrze
Niedzielny wieczór przyniósł nam wielki finał mundialu 2026 w którym starły się drużyny Hiszpanii i Argentyny. Spotkania nie udało się zamknąć w 90 minutach - nim jednak doszło do dogrywki, "Albicelestes"... byli już na boisku w dziesiątkę. Czerwoną kartkę otrzymał Enzo Fernandez, który wręcz "katapultował" Paua Cubarsiego.
Mistrzostwa świata 2026 przyniosły nam rekordowe 104 mecze - a ostatnim z nich był oczywiście wielki finał zmagań, w którym do walki o puchar podeszły drużyny Hiszpanii oraz Argentyny.
Choć na murawie MetLife Stadium wyraźnie dominowała "La Furia Roja", to ostatecznie spotkania nie udało się zamknąć w standardowych 90 minutach. Tuż przed tym jednak jak rozpoczęto dogrywkę, z boiska wyleciał Enzo Fernandez.
Dwie żółte i czerwona. Fernandez wyrzucony z boiska podczas finału MŚ 2026
Gracz związany na co dzień z londyńską Chelsea obejrzał pierwszą żółtą kartkę w 82. minucie i w teorii od tego momentu powinien on szczególnie uważać na wszelkie konfrontacje z oponentami. W 93. minucie ruszył jednak naprzeciw Paua Cubarsiego i... stało się to:
Hiszpan po zderzeniu z Fernandezem dosłownie zrobił obrót w powietrzu i padł na boisko. Sędziujący w finale Slavko Vincić pokazał tu drugie "żółtko" i tym samym podopieczni Lionela Scaloniego znaleźli się w dość trudnej sytuacji.
Warto nadmienić, że w ogólnym rozrachunku "Albicelestes" już wcześniej podostrzali grę - najbardziej jaskrawym przykładem był tu chyba Leandro Paredes, który wszedł na boisko po przerwie, a już w 52. minucie zebrał żółtą kartkę za... popchnięcie Daniego Olmo.