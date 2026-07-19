Czerwona kartka w finale mundialu. Piłkarz wręcz wyleciał w powietrze

Mistrzostwa świata 2026 przyniosły nam rekordowe 104 mecze - a ostatnim z nich był oczywiście wielki finał zmagań, w którym do walki o puchar podeszły drużyny Hiszpanii oraz Argentyny.

Choć na murawie MetLife Stadium wyraźnie dominowała "La Furia Roja", to ostatecznie spotkania nie udało się zamknąć w standardowych 90 minutach. Tuż przed tym jednak jak rozpoczęto dogrywkę, z boiska wyleciał Enzo Fernandez.

Dwie żółte i czerwona. Fernandez wyrzucony z boiska podczas finału MŚ 2026

Gracz związany na co dzień z londyńską Chelsea obejrzał pierwszą żółtą kartkę w 82. minucie i w teorii od tego momentu powinien on szczególnie uważać na wszelkie konfrontacje z oponentami. W 93. minucie ruszył jednak naprzeciw Paua Cubarsiego i... stało się to:

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Hiszpan po zderzeniu z Fernandezem dosłownie zrobił obrót w powietrzu i padł na boisko. Sędziujący w finale Slavko Vincić pokazał tu drugie "żółtko" i tym samym podopieczni Lionela Scaloniego znaleźli się w dość trudnej sytuacji.

Warto nadmienić, że w ogólnym rozrachunku "Albicelestes" już wcześniej podostrzali grę - najbardziej jaskrawym przykładem był tu chyba Leandro Paredes, który wszedł na boisko po przerwie, a już w 52. minucie zebrał żółtą kartkę za... popchnięcie Daniego Olmo.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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