Czerwona kartka Paredesa znika z protokołu. FIFA reaguje na skandal po meczu Argentyny

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Leandro Paredes zaraz po finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała po dogrywce Argentynę 1:0, otrzymał czerwoną kartkę. Piłkarz Albicelestes już po końcowym gwizdku uderzył ręką w twarz Gaviego i powalił go na ziemię. Wcześniej popchnął Erica Garcię. Argentyńczyk otrzymał czerwoną kartkę, ale tej... nie ma w raporcie.

Leandro Paredes w niebiesko-białej koszulce atakuje Erica Garcię w czerwonym stroju, piłkarze świętują w tle
Leandro Paredes atakuje Erica GarcięCHARLY TRIBALLEAU AFP

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) poinformowała w poniedziałek (20 lipca), że wszczyna śledztwo w sprawie wydarzeń po meczu finału mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną.

Komisja Dyscyplinarna wyznaczyła śledczego dyscyplinarnego i etycznego do zbadania możliwych naruszeń kodeksu dyscyplinarnego FIFA w związku z pomeczowymi incydentami.

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Czerwonej kartki Leandro Paredesa nie ma w raporcie FIFA

Jakby tego było mało, to jest wielkie zamieszanie wokół czerwonej karki dla Leandro Paredesa, bo tej po prostu nie ma w raporcie FIFA.

FIFA, jak poinformowała BBC, nie prowadzi postępowania dyscyplinarnego przeciwko argentyńskiemu piłkarzowi. W oficjalnym raporcie FIFA przy jego nazwisku figuruje tylko żółta karta, choć zaraz po meczu światowa federacja informowała o czerwonej kartce dla tego piłkarza. Czerwona kartka przy nazwisku Paredesa widniała też w wielu serwisach, zajmujących się wynikami. Pojawiła się ona niemal zaraz po haniebnych wydarzeniach na boisku.

Tak wersję wydarzeń potwierdza też BBC. Jak się okazuje, w systemie FIFA czerwona kartka dla Paredesa pojawiła się błędnie. Wkrótce też została ona usunięta z raportu meczowego, ale też z serwisów zajmujących się wynikami na żywo.

Teraz FIFA skupia się na śledztwie w sprawie wydarzeń pomeczowych. Poza Paredesem pod lupą znaleźli się także Nahuel Molina i asystenta trenera Lionela Scaloniego - Roberto Ayala.

Finał zakończył się zwycięstwem Hiszpanii, która pokonała Argentynę po dogrywce 1:0 i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Bramkę na wagę triumfu zdobył w 106. minucie Ferran Torres, a Argentyna kończyła mecz w dziesiątkę. W doliczonym czasie po 90 minutach drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał bowiem Enzo Fernandez.

Zawodnik w stroju Argentyny trzyma za koszulkę przewróconego na murawie piłkarza Hiszpanii, podczas gdy sędzia boczny oraz inni członkowie drużyn obserwują sytuację z bliska.
Lenadro Paredes atakuje GaviegoCHARLY TRIBALLEAU AFP
Sędzia w czarnym stroju z logo FIFA i napisem 'REFEREE' na piersi, wyposażony w mikrofon i zegarek, na tle rozmytej, stadionowej publiczności.
Slavko VincićStu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Argentyński piłkarz z uniesionymi dłońmi w geście protestu obok leżącego na murawie zawodnika drużyny przeciwnej ubranego w czerwono-granatowy strój, podczas meczu piłki nożnej przy licznej publiczności na trybunach.
Leandro ParedesPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP


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