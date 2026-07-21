Czerwona kartka Paredesa znika z protokołu. FIFA reaguje na skandal po meczu Argentyny

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) poinformowała w poniedziałek (20 lipca), że wszczyna śledztwo w sprawie wydarzeń po meczu finału mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną.

Komisja Dyscyplinarna wyznaczyła śledczego dyscyplinarnego i etycznego do zbadania możliwych naruszeń kodeksu dyscyplinarnego FIFA w związku z pomeczowymi incydentami.

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Czerwonej kartki Leandro Paredesa nie ma w raporcie FIFA

Jakby tego było mało, to jest wielkie zamieszanie wokół czerwonej karki dla Leandro Paredesa, bo tej po prostu nie ma w raporcie FIFA.

FIFA, jak poinformowała BBC, nie prowadzi postępowania dyscyplinarnego przeciwko argentyńskiemu piłkarzowi. W oficjalnym raporcie FIFA przy jego nazwisku figuruje tylko żółta karta, choć zaraz po meczu światowa federacja informowała o czerwonej kartce dla tego piłkarza. Czerwona kartka przy nazwisku Paredesa widniała też w wielu serwisach, zajmujących się wynikami. Pojawiła się ona niemal zaraz po haniebnych wydarzeniach na boisku.

Tak wersję wydarzeń potwierdza też BBC. Jak się okazuje, w systemie FIFA czerwona kartka dla Paredesa pojawiła się błędnie. Wkrótce też została ona usunięta z raportu meczowego, ale też z serwisów zajmujących się wynikami na żywo.

Teraz FIFA skupia się na śledztwie w sprawie wydarzeń pomeczowych. Poza Paredesem pod lupą znaleźli się także Nahuel Molina i asystenta trenera Lionela Scaloniego - Roberto Ayala.

Finał zakończył się zwycięstwem Hiszpanii, która pokonała Argentynę po dogrywce 1:0 i po raz drugi w historii została mistrzem świata. Bramkę na wagę triumfu zdobył w 106. minucie Ferran Torres, a Argentyna kończyła mecz w dziesiątkę. W doliczonym czasie po 90 minutach drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę ujrzał bowiem Enzo Fernandez.

Lenadro Paredes atakuje Gaviego CHARLY TRIBALLEAU AFP

Slavko Vincić Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Leandro Paredes PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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