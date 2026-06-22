Czegoś takiego futbol jeszcze nie widział. Podsumowanie mundialowej nocy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

W nocy z niedzieli na poniedziałek toczyła się zaciekła rywalizacja w grupach H i G. To były złote godziny dla ekip z Afryki. Republika Zielonego Przylądka - absolutny debiutant - zdobyła historyczne bramki w finałach MŚ. Z kolei Egipt odniósł pierwsze w dziejach zwycięstwo, chociaż w globalnym czempionacie startuje po raz czwarty, a premierę zaliczył w 1934 roku. Powodów do zadowolenia nie ma za to urugwajski bramkarz Fernando Muslera - mimo że pobił dwa fantastyczne rekordy, nie uniknął katastrofalnej wpadki.

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Radość piłkarzy z Republiki Zielonego Przylądka po zdobyciu historycznej bramki w finałach MŚAlex SlitzAFP

Archipelag Wysp Zielonego Przylądka zamieszkuje ok. 530 tys. ludzi. Mniej niż liczy sobie populacja Wrocławia. Po dwóch seriach gier grupowych tak mały kraj położony na Atlantyku pozostaje w tegorocznym mundialu niepokonany.

Piłkarze z Cabo Verde mierzyli się do tej pory wyłącznie z drużynami mającymi na koncie tytuł mistrza świata. Mimo to w obu przypadkach kończyli mecz ze zdobyczą punktową. W debiucie zatrzymali Hiszpanię (0:0), teraz - Urugwaj.

MŚ 2026. Afryka przełamuje bariery. Republika Zielonego Przylądka i Egipt z historycznymi wyczynami

Kabowerdeńczycy sześć dni wcześniej zdobyli w finałach MŚ premierowy punkt. W drugim występie doczekali się historycznej bramki. Zdobył ją 29-letni pomocnik Kevin Pina.

Dzięki jego trafieniu Afrykanie objęli w meczu z Urugwajem prowadzenie, ale na przerwę schodzili z rezultatem 1:2. Po zmianie stron zdołali zadać jeszcze jeden cios i zakończyli zaciekłą potyczkę remisem - w końcowym bilansie grupy H być może bezcennym.

Pomógł im w tym wydatnie Fernando Muslera. Weteran kadry "La Celeste" beztrosko wyszedł poza pole karne i zapłacił za to utratą gola. O jego fatalnym błędzie szerzej piszemy TUTAJ.

- Chcieliśmy rywalizować na najwyższym poziomie i to właśnie robiliśmy w tych dwóch meczach. Staramy się spełnić kolejne marzenie, jakim jest awans do fazy pucharowej. Myślę, że mamy pełne prawo tak myśleć - oznajmił selekcjoner Republiki Zielonego Przylądka, Bubista.

- Bez wątpienia Urugwaj ma lepszy skład niż Cabo Verde, ale trzeba to jeszcze udowodnić na boisku. Nawet biorąc pod uwagę stracone bramki, powinniśmy byli wygrać - ripostował trener Urugwaju, Marcelo Bielsa.

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Znakomite nastroje panują również w Egipcie. Siedmiokrotni mistrzowie Czarnego Lądu wreszcie poznali smak triumfu w finałach MŚ. Czekali na to... aż 92 lata.

Historyczne zwycięstwo odnieśli w konfrontacji z Nową Zelandią. Pierwszą bramkę zdobył wprawdzie zespół z antypodów, ale potem strzelali już tylko "Faraonowie". Ostatecznie zwyciężyli 3:1 i z czterema punktami objęli prowadzenie w grupie G.

Pierwszoplanową postacią spotkana okazał się kapitan Mohamed Salah, autor bramki i asysty.

Obecnie sumaryczny bilans Egipcjan w globalnych czempionatach to jedno zwycięstwo, trzy remisy i pięć porażek.

Aktualne tabele wszystkich grup MŚ 2026 znajdziesz TUTAJ.

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Bramkarz w żółtym stroju siedzi na murawie obok słupka bramki, naprzeciwko piłkarza w niebieskiej koszulce i różowych korkach, który klęczy na ziemi w polu bramkowym.
Vozinha tym razem nie zachował czystego konta bramkowego, ale Kabowerdeńczycy nadal mają realne szanse na wyjście z grupyEVRIM AYDINAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 10 unosi się w powietrzu z uniesioną pięścią w geście triumfu, na tle entuzjastycznego tłumu i innych zawodników na boisku.
Mohamed Salah (nr 10) na liście strzelcówBOB FRIDEPA
Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 26 prowadzi piłkę na tle bramkarza w zielonym stroju podczas meczu piłkarskiego.
Fernando Muslera (na drugim planie) wie, że egzekucja jest przesądzona. Za chwilę Helio Varela ustali wynik spotkania na 2:2Chandan KhannaAFP


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