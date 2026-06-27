Czarny koń rozbity, Francja ma wielkiego bohatera. "Zapiera dech w piersiach"

Reprezentacja Francji dzięki triumfom nad Senegalem i Irakiem była pewna awansu do fazy pucharowej mundialu 2026 już po swych dwóch pierwszych meczach na turnieju, natomiast w ostatniej kolejce gier pierwszego etapu MŚ stawką wciąż pozostawało to, czy wygra grupę I przed Norwegami, przez wielu uznawanymi za czarne konie czempionatu.

Ci podeszli do meczu w mocno rezerwowym składzie - choćby bez Haalanda czy Odegaarda - natomiast tak czy inaczej należy docenić zwycięstwo "Les Bleus" w wymiarze 4:1. Głównym architektem tego sukcesu był Ousmane Dembele, który między 7. a 32. minutą rywalizacji zdołał skompletować hat-tricka. Taki popis naturalnie nie umknął uwadze mediów znad Sekwany i Loary.

Mundial 2026: Francuskie media zachwycone po wygranej z Norwegią. "Dembele znów uciszył krytyków"

"Grand Bleu a l'horizon" - zatytułowano pomeczowy artykuł w serwisie "L'Equipe", nawiązując do pseudonimu reprezentacji Francji i... tłumaczenie jest tu chyba raczej zbędne.

"Prowadzona przez znakomitego Ousmane'a Dembele, Francja pokonuje Norwegię i zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie na mistrzostw świata" - stwierdził w tym przypadku Damien Degorre. Jak podkreślił autor, gwiazda PSG rzuciła poniekąd rękawicę Austriakowi Erichowi Probstowi, który na mundialu 1954 zdobył najszybszego hat-tricka w historii MŚ, kompletując go do 24. minuty starcia z Czechosłowacją.

"Zdobywca Złotej Piłki w 2025 roku nadal ucisza swoich krytyków. I to jak!" - napisała z kolei o Dembele redakcja "Foot Mercato", przyznając mu - bez niespodzianki - tytuł gracza meczu.

"W drugiej połowie był nieco spokojniejszy, ale nikt nie będzie miał mu tego za złe" - podkreślono, wskazując dodatkowo, że stał się zaledwie trzecim Francuzem w dziejach MŚ, który strzelił trzy gole w jednym meczu - poprzednio tej sztuki dokonali Just Fontaine i Kylian Mbappe.

"Dembele zapiera dech w piersiach" - stwierdził Baptiste Desprez z "Le Figaro" dodając, że futbolista ostatecznie "wyszedł ze swojej skorupy", po wycofanej grze przeciwko Senegalowi i nieco bardziej żywiołowym pokazie formy z Irakiem, kiedy to zaliczył gola i asystę.

MŚ 2026: Francja czeka na swego kolejnego rywala

Teraz przed 29-latkiem i jego kompanami z kadry kolejne wyzwania na mundialu - już w fazie pucharowej. "Trójkolorowi" wciąż czekają na swego rywala w 1/16 finału. Pewni są wyłącznie tego, że zagrają kolejne spotkanie w ostatni dzień czerwca w East Rutherford.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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