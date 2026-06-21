Rywalizacja w grupie E wchodzi w decydującą fazę. W pierwszym meczu 2. kolejki Niemcy po niezwykle zaciętym spotkaniu wygrały 2:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tym samym nasi zachodni sąsiedzi są już praktycznie pewni gry w fazie pucharowej.

W drugim spotkaniu naprzeciw siebie stanęły dwa zespoły, które na inaugurację musiały przełknąć gorycz porażki. W lepszej sytuacji są Ekwadorczycy, którzy przegrali z WKS zaledwie 0:1.

Na drugim biegunie znajduje się debiutant z Curacao. "Kopciuszek" zauroczył swoją postawą piłkarski świat, lecz pierwszy mecz na mundialu okazał się niezwykle bolesną lekcją. Niemcy wywiązali się z roli faworyta w najlepszy możliwy sposób, rozbijając przeciwnika wynikiem 1:7.

Dla obu drużyn starcie to może okazać się kluczowe w kontekście szans na grę w fazie pucharowej. Na sędziego tego meczu wyznaczony został Chińczyk Ning Ma, dla którego był to debiut na poziomie mistrzostw świata. Członkiem zespołu VAR na to spotkanie był polski sędzia Tomasz Kwiatkowski.

Ekwadorczycy ekspresowo mogli objąć prowadzenie w tym spotkaniu. Nie minęły nawet dwie minuty spotkania, gdy Enner Valencia otrzymał znakomite prostopadłe podanie. Gwiazda reprezentacji Ekwadoru znalazła się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, lecz Eloy Room w kapitalnym stylu obronił uderzenie 36-latka.

Dziesięć minut później Room interweniował po uderzeniu Johna Yeboah - byłego zawodnika Rakowa Częstochowa i Śląska Wrocław. W międzyczasie z dobrej pozycji pomylił się Pedro Vite.

Podobnie jak w pierwszym starciu z Niemcami, tak i tutaj zawodnicy z Curacao nie forsowali tempa w ofensywie, nastawiając się na kontrataki. Pierwszy sygnał ostrzegawczy w 9. minucie dał Sherel Constancio Floranus. Nominalny stoper niespodziewanie zaangażował się w akcję ofensywną, lecz jego próba była niecelna. Kilka minut później szczęścia szukał Tahith Chong. Z takim samym skutkiem.

W kolejnych minutach to Ekwadorczycy stwarzali sobie groźniejsze okazje. Jednak zarówno aktywny od początku Valencia, jak i partnerujący mu w linii ataku Gonzalo Plata czy wspomniany już Yeboah nie byli w stanie zaskoczyć Rooma. Golkiper Curacao notował kolejne dobre interwencje, utrzymując tym samym do przerwy korzystny dla swojego zespołu wynik.

Oblężenie bramki Curacao. Wynik meczu nawet nie drgnął. Historyczny punkt debiutanta

Druga połowa nie zmieniła przebiegu gry. Ekwadorczycy wciąż chcieli sforsować bramkę Rooma, lecz golkiper Curacao wciąż pozostawał niepokonany. Zdecydowanie należy go pochwalić za interwencję mocnego uderzenia z dystansu Moisesa Caicedo. Zawodnicy Curacao jeżeli już gościli pod bramką rywala, to zawsze kończyło się to bardzo niecelną próbą.

Zmieniło się to dopiero w 60. minucie, gdy bramkarz Ekwadoru miał ręce pełne roboty. Hernan Galindez sparował najpierw uderzenie Leandro Bacuny, a chwile później również i dobitkę Livano Comenencii. Po drugiej stronie prawdziwe cuda w bramce Curacaco wyprawiał Room. Każda kolejna próba Ekwadorczyków zatrzymywała się na niepokonanym golkiperze, który z każdą kolejną minutą budował swoją legendę.

Pomimo zmasowanych ataków swojego zespołu Galindez cały czas musiał zachować koncentrację. W 75. minucie zaskoczyć z dystansu próbował go Bacuna, jednak Ekwadorczyk nie zawiódł. Ostatnie fragmenty to był już zmasowany atak na bramkę Curacao. Po zagraniu Angelo Preciado w 89. minucie piłka odbiła się od poprzeczki.

Wszystko to jednak okazało się zbyt mało. Ekwador oddał w tym meczu 27 strzałów na bramkę przeciwnika, a i tak zaledwie bezbramkowo zremisował z Curacao. Dla debiutanta to ogromny sukces, bowiem zdobył swój pierwszy historyczny punkt na mistrzostwach świata. Przed ostatnią serią spotkań drużyna Dicka Advocaata wciąż zachowuje realne szanse na awans do fazy pucharowej.

Ostatnia seria spotkań w grupie E zostanie rozegrana 25 czerwca o godz. 22:00 polskiego czasu. Ekwadorczycy w East Rutherford spróbują sprawić psikusa Niemcom, a Curacao w Filadelfii zmierzy się z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej.

Statystyki meczu Ekwador 0 - 0 Curaçao Posiadanie piłki 68% 32% Strzały 27 10 Strzały celne 15 3 Strzały niecelne 10 4 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 122 60

Elye Wahi (z lewej) znalazł się w wyjściowej jedenastce WKS na mecz z Ekwadorem CHARLY TRIBALLEAU AFP

Trening reprezentacji Curacao przed meczem z Niemcami Megan Briggs East News





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