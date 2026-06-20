Cristiano Ronaldo obnażony, cios dla Portugalczyka. Aż trudno uwierzyć

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Reprezentacja Brazylii nocą z piątku na sobotę pokonała - bez niespodzianki - Haiti 3:0, tym samym przybliżając się do wygrania grupy C na MŚ 2026. Z potyczką tą wiąże się pewna dość szalona statystyka, wyjątkowo bolesna dla... Cristiano Ronaldo, szykującego się powoli do kolejnych mundialowych wyzwań.

Cristiano Ronaldo w czerwonej koszulce z numerem 7 i opaską kapitana idzie po boisku, trzymając butelkę wody.
Cristiano RonaldoMCGUELBERAFP

W pierwszej serii starć grupy C na mistrzostwach świata 2026 doszło do remisu 1:1 między Brazylią i Maroko, a więc dwoma zespołami typowanymi do bezpośredniego awansu do kolejnej fazy mundialu z dwóch pierwszych miejsc tabeli.

Takie rozstrzygnięcie oznaczało, że następna kolejka mogła okazać się kluczowa w kwestii pozycji lidera - i choć "Lwy Atlasu" pokonały Szkocję 1:0, to i "Canarinhos" nie zawiedli, ogrywając Haiti 3:0.

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Jednym z ciekawszych zagrań w trakcie tego spotkania było to autorstwa brazylijskiego bramkarza Alissona Beckera - ten skutecznie wywiódł w pole jednego z rywali, który szarżował w głąb pola karnego. Z tym zaś wiąże się dość szalona statystyka.

Jak wskazano na profilu StatMuse FC Alisson w ten sposób ma już na MŚ więcej udanych dryblingów od... Cristiano Ronaldo, który zaliczył na turnieju jak na razie jedynie dość mierny występ przeciwko Demokratycznej Republice Konga. Portugalczyk, dla którego to prawdopodobnie ostatni mundial w karierze, bez dwóch zdań będzie próbował pokazać się dużo lepszej strony w kolejnych starciach "Nawigatorów".

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MŚ 2026: Przed Portugalią mecze z Uzbekistanem i Kolumbią

Podopieczni Roberto Martineza 23 czerwca o godz. 19.00 zmierzą się z Uzbekistanem, a więc absolutnym debiutantem jeśli mowa o globalnym czempionacie. "Białe Wilki" w swym pierwszym meczu uległy Kolumbii 1:3, więc teraz będą z pewnością silnie zdeterminowane, by uzyskać jakiekolwiek punkty.

Rywalizacja Portugalii z Kolumbią dojdzie tymczasem do skutku 28 czerwca o godz. 01.30 według czasu polskiego. Nie trzeba dodawać, że ewentualny brak awansu ze strony "CR7" i spółki byłby postrzegany w Portugalii jako absolutna katastrofa.

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Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Portugalii z numerem 7 na koszulce uśmiecha się szeroko i energicznie wskazuje ręką w dal, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Cristiano RonaldoAFP
Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej z intensywnym wyrazem twarzy spogląda przez ramię, z wyraźnie zarysowaną linią szczęki i krótkimi, ciemnymi włosami.
Cristiano RonaldoFILIPE AMORIMAFP
Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 7 i napisem na plecach wykonuje dynamiczny gest ręką, stojąc na boisku podczas meczu, widoczna rozmyta postać w tle.
Cristiano RonaldoMIGUEL RIOPAAFP


Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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