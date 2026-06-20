Cristiano Ronaldo obnażony, cios dla Portugalczyka. Aż trudno uwierzyć

W pierwszej serii starć grupy C na mistrzostwach świata 2026 doszło do remisu 1:1 między Brazylią i Maroko, a więc dwoma zespołami typowanymi do bezpośredniego awansu do kolejnej fazy mundialu z dwóch pierwszych miejsc tabeli.

Takie rozstrzygnięcie oznaczało, że następna kolejka mogła okazać się kluczowa w kwestii pozycji lidera - i choć "Lwy Atlasu" pokonały Szkocję 1:0, to i "Canarinhos" nie zawiedli, ogrywając Haiti 3:0.

MŚ 2026: Triumf Brazylii, popis Alissona. Bramkarz pod pewnym względem jest już lepszy od... Ronaldo

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Jednym z ciekawszych zagrań w trakcie tego spotkania było to autorstwa brazylijskiego bramkarza Alissona Beckera - ten skutecznie wywiódł w pole jednego z rywali, który szarżował w głąb pola karnego. Z tym zaś wiąże się dość szalona statystyka.

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Jak wskazano na profilu StatMuse FC Alisson w ten sposób ma już na MŚ więcej udanych dryblingów od... Cristiano Ronaldo, który zaliczył na turnieju jak na razie jedynie dość mierny występ przeciwko Demokratycznej Republice Konga. Portugalczyk, dla którego to prawdopodobnie ostatni mundial w karierze, bez dwóch zdań będzie próbował pokazać się dużo lepszej strony w kolejnych starciach "Nawigatorów".

MŚ 2026: Przed Portugalią mecze z Uzbekistanem i Kolumbią

Podopieczni Roberto Martineza 23 czerwca o godz. 19.00 zmierzą się z Uzbekistanem, a więc absolutnym debiutantem jeśli mowa o globalnym czempionacie. "Białe Wilki" w swym pierwszym meczu uległy Kolumbii 1:3, więc teraz będą z pewnością silnie zdeterminowane, by uzyskać jakiekolwiek punkty.

Rywalizacja Portugalii z Kolumbią dojdzie tymczasem do skutku 28 czerwca o godz. 01.30 według czasu polskiego. Nie trzeba dodawać, że ewentualny brak awansu ze strony "CR7" i spółki byłby postrzegany w Portugalii jako absolutna katastrofa.

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP

Cristiano Ronaldo MIGUEL RIOPA AFP





Zmiany na mundialu. Roman Kosecki analizuje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport