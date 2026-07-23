Coraz głośniej o kolejnym meczu Hiszpania - Argentyna. Drugie podejście. Wybrano już stadion

Idea rozgrywania meczu między mistrzami Europy i Ameryki Południowej sięga lat 80. ubiegłego wieku. Pod szyldem Finalissima (Wielki Finał) doszło do jednej takiej konfrontacji. W 2022 roku na Wembley reprezentacja Argentyny pokonała gładko 3:0 Włochów.

Kolejna edycja była zaplanowana na 27 marca tego roku: Argentyna - Hiszpania. Spotkanie jednak odwołano z powodu działań wojennych toczonych na Bliskim Wschodzie. Mecz miał zostać rozegrany na stadionie Lusail w Katarze.

Hiszpania - Argentyna raz jeszcze? Do rewanżu za finał mundialu może dojść już w listopadzie

Wydawało się, że do starcia gigantów ostatecznie nie dojdzie. Tymczasem właśnie te dwie ekipy stanęły naprzeciw siebie w finale mundialu. Hiszpania wygrała z Argentyną 1:0 po bramce Ferrana Torresa w 106. minucie.

Stacja ESPN informuje, że trwają intensywne rozmowy, by rozegrać zaległą Finalissimę jeszcze w tym roku. Prawa do organizacji spotkania zachowuje Katar i zamierza z tego skorzystać. Termin? Pozostaje jeszcze nieustalony, ale najpewniej zostanie wyznaczony w okresie 9-17 listopada.

Wiosną próbowano znaleźć zastępczą arenę rywalizacji. Wysiłki spełzły jednak na niczym. Teraz wszystkie drogi ponownie prowadzą do Kataru, mimo że siły zbrojne USA właśnie wznowiły ataki na Iran.

Sytuację komplikuje też fakt, że w listopadzie Hiszpanów czekają mecze w fazie grupowej Ligi Narodów. Mistrzowie świata mają zaplanowane potyczki z Czechami (12.11) i Anglią (15.11). Jak czytamy, UEFA byłaby jednak skłonna nieco uelastycznić terminarz gier.

Jeśli uda się zrealizować zamysł, Argentyńczycy wrócą na obiekt, na którym sięgnęli po tytuł mistrza świata. Przed blisko czterema laty, w finale katarskiego mundialu, pokonali tam Francję w serii rzutów karnych. Hiszpania w taki sam sposób uległa wówczas Maroku już w 1/8 finału.





"Minimum roczne zawieszenie". Eksperci wprost o przepychance po finale mundialu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport