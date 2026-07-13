Coraz głośniej o Marciniaku. Polak na liście FIFA. Komunikat kwestią czasu

Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie powoli dobiegają końca. W półfinałach obejrzymy starcia Francji z Hiszpanią oraz Argentyny z Anglią. Potem czekają nas już tylko mecze o brązowy medal i wielki finał, który wyłoni mistrza świata.

Wielu kibiców zastanawia się czy na boisku ujrzymy jeszcze Szymona Marciniaka. Polski arbiter był pominięty przy meczach 1/16, 1/8 i 1/4 finału. 45-latek na mundialu sędziował w zaledwie dwóch spotkaniach fazy grupowej (Argentyna - Algieria, Egipt - Iran).

Co dalej z Szymonem Marciniakiem? Polak na liście

W nocy z niedzieli na poniedziałek zapadła decyzja, że pierwszy półfinał między Francją, a Hiszpanią poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. Tak więc dla Polaka są jeszcze trzy wolne miejsce. Chętnych jest jednak zdecydowanie więcej.

Popularny profil na portalu X.com - Arbitro Internacional opublikował listę arbitrów, którzy będą brani pod uwagę przez FIFA do prowadzenia ostatnich meczów mundialu. Jest na niej 13 nazwisk z Szymonem Marciniakiem na czele.

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Kto będzie sędziował finał MŚ? 13 nazwisk na liście

Na liście opublikowanej przez Arbitro Internacional jest także m.in. Brazylijczyk Wilton Sampaio, który prowadził mecz otwarcia mundialu, a także Slavko Vincic, którego doskonale poznali Polacy przy okazji barażowego meczu ze Szwecją w Sztokholmie.

Alireza Faghani

Adham Makhadmeh

Jalal Jayed

Ivan Barton (poprowadzi półfinał Francja - Hiszpania)

Ismail Elfath

Wilton Sampaio

Jesus Valenzuela

Espen Eskas

Szymon Marciniak

Maurizio Mariani

Glenn Nyberg

João Pinheiro

Slavko Vincic

Sędziów do poszczególnych spotkań wyznacza Pierluigi Collina, czyli szef sędziów FIFA. W najbliższych godzinach powinniśmy poznać arbitra drugiego półfinału Anglia - Argentyna.

Kilka dni temu francuskie media spekulowały, że Polak "jest jednym z trzech sędziów, którzy mogą poprowadzić wielki finał". Oprócz Marciniaka dwójką faworytów mieli to być: Clement Turpin i Istvan Kovac. Tyle, że Francuza i Rumuna nie ma na wskazanej wyżej liście.

Finał dla Marciniaka to byłaby z pewnością sytuacja bez precedensu, bo jeszcze żaden arbiter dwukrotnie nie prowadził starcia o złoto. Niektórzy sugerują, że na przeszkodzie może stanąć tylko reprezentacja Argentyny. "L'equipe" przekonuje, że Polak zwyczajnie zbyt często prowadził mecze ekipy Lionela Scaloniego.

Plan końcówki Mistrzostw Świata 2026:

Półfinały:

14 lipca, godz. 21:00 - Francja - Hiszpania

15 lipca, godz. 21:00 - Argentyna - Anglia

Mecz o 3. miejsce:

18 lipca, godz. 23:00 - przegrany półfinału 1 - przegrany półfinału 2

Finał:

19 lipca, godz. 21:00 - zwycięzca półfinału 1 - zwycięzca półfinału 2





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