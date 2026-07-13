Coraz głośniej o Marciniaku. Polak na liście FIFA. Komunikat kwestią czasu
Przed nami już tylko cztery mecze piłkarskich mistrzostw świata 2026. Czy Szymon Marciniak dostanie jeszcze swoją szansę od FIFA w którymś z decydujących spotkań? Tak naprawdę ma już tylko trzy możliwości. Tymczasem w sieci pojawiła się lista z 13 nazwiskami arbitrów, którzy są brani pod uwagę.
Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie powoli dobiegają końca. W półfinałach obejrzymy starcia Francji z Hiszpanią oraz Argentyny z Anglią. Potem czekają nas już tylko mecze o brązowy medal i wielki finał, który wyłoni mistrza świata.
Wielu kibiców zastanawia się czy na boisku ujrzymy jeszcze Szymona Marciniaka. Polski arbiter był pominięty przy meczach 1/16, 1/8 i 1/4 finału. 45-latek na mundialu sędziował w zaledwie dwóch spotkaniach fazy grupowej (Argentyna - Algieria, Egipt - Iran).
Co dalej z Szymonem Marciniakiem? Polak na liście
W nocy z niedzieli na poniedziałek zapadła decyzja, że pierwszy półfinał między Francją, a Hiszpanią poprowadzi arbiter z Salwadoru Ivan Barton. Tak więc dla Polaka są jeszcze trzy wolne miejsce. Chętnych jest jednak zdecydowanie więcej.
Popularny profil na portalu X.com - Arbitro Internacional opublikował listę arbitrów, którzy będą brani pod uwagę przez FIFA do prowadzenia ostatnich meczów mundialu. Jest na niej 13 nazwisk z Szymonem Marciniakiem na czele.
Kto będzie sędziował finał MŚ? 13 nazwisk na liście
Na liście opublikowanej przez Arbitro Internacional jest także m.in. Brazylijczyk Wilton Sampaio, który prowadził mecz otwarcia mundialu, a także Slavko Vincic, którego doskonale poznali Polacy przy okazji barażowego meczu ze Szwecją w Sztokholmie.
- Alireza Faghani
- Adham Makhadmeh
- Jalal Jayed
- Ivan Barton (poprowadzi półfinał Francja - Hiszpania)
- Ismail Elfath
- Wilton Sampaio
- Jesus Valenzuela
- Espen Eskas
- Szymon Marciniak
- Maurizio Mariani
- Glenn Nyberg
- João Pinheiro
- Slavko Vincic
Sędziów do poszczególnych spotkań wyznacza Pierluigi Collina, czyli szef sędziów FIFA. W najbliższych godzinach powinniśmy poznać arbitra drugiego półfinału Anglia - Argentyna.
Kilka dni temu francuskie media spekulowały, że Polak "jest jednym z trzech sędziów, którzy mogą poprowadzić wielki finał". Oprócz Marciniaka dwójką faworytów mieli to być: Clement Turpin i Istvan Kovac. Tyle, że Francuza i Rumuna nie ma na wskazanej wyżej liście.
Finał dla Marciniaka to byłaby z pewnością sytuacja bez precedensu, bo jeszcze żaden arbiter dwukrotnie nie prowadził starcia o złoto. Niektórzy sugerują, że na przeszkodzie może stanąć tylko reprezentacja Argentyny. "L'equipe" przekonuje, że Polak zwyczajnie zbyt często prowadził mecze ekipy Lionela Scaloniego.
Plan końcówki Mistrzostw Świata 2026:
Półfinały:
14 lipca, godz. 21:00 - Francja - Hiszpania
15 lipca, godz. 21:00 - Argentyna - Anglia
Mecz o 3. miejsce:
18 lipca, godz. 23:00 - przegrany półfinału 1 - przegrany półfinału 2
Finał:
19 lipca, godz. 21:00 - zwycięzca półfinału 1 - zwycięzca półfinału 2