Co za słowa trenera Norwegii. Kraj zmieniony na zawsze

Norwegia po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. Zrobiła to po meczu, w którym wyeliminowała Brazylię, a Erling Haaland w końcówce strzelił dwa gole, które natychmiast przeszły do historii norweskiego futbolu.

- Myślę, że wszyscy obywatele Norwegii przeżywają noc swojego życia. Niektórzy mówią, że zmieniliśmy Norwegię na zawsze. Prawdopodobnie będą świętować przez tydzień - mówił po meczu Solbakken.

Cały naród razem

To nie była tylko kurtuazyjna radość trenera po wielkim zwycięstwie. W Oslo ludzie wyszli na ulice, a w Stanach piłkarze i kibice zrobili swoje charakterystyczne "wiosłowanie", które stało się jednym z symboli norweskiego mundialu. Solbakken żartował, że w takich dniach lepiej być kibicem niż trenerem. Ale sens tej sceny był poważniejszy: mała piłkarsko Norwegia nagle zobaczyła, że może wygrać z największą marką w historii mundiali.

- Cały naród wiosłuje razem. Mamy wielką imprezę tutaj, w Oslo i we wszystkich dużych i małych miastach w Norwegii. To symbol, że jesteśmy razem - tłumaczył selekcjoner.

Norwegia nie wygrała jednak tylko emocjami. Solbakken po meczu bardzo mocno akcentował, że zwycięstwo nad Brazylią było efektem konkretnego planu. I to planu odważnego, bo wbrew logice wielkich turniejów nie zakładał wyłącznie cofnięcia się pod własne pole karne i czekania na Haalanda. Norwegowie chcieli mieć piłkę, zmuszać Brazylię do biegania w upale i wyciągnąć z niej cierpliwość.

Chcieliśmy mieć piłkę tak długo, jak to możliwe. Brazylijczycy nie czują się komfortowo, kiedy rywal ma długie fragmenty posiadania. Mają świetnych zawodników na swoich pozycjach, ale być może nie lubią biegać za piłką

To zdanie dobrze opisuje największą niespodziankę meczu. Brazylia miała nazwiska, miała Carlo Ancelottiego, miała Neymarowską końcówkę i rzut karny Bruno Guimaraesa w pierwszej połowie. Norwegia miała jednak strukturę, cierpliwość i Haalanda, który przez długi czas był praktycznie niewidoczny, a potem w kilka minut zmienił wszystko.

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Kluczowy moment

Kluczowy był moment w przerwie. Solbakken zdecydował się na podwójną zmianę i wpuścił Oscara Bobba oraz Andreasa Schjelderupa. Ten drugi później asystował przy golach Haalanda. Po meczu trener przyznał, że nie była to decyzja z kalkulatora, tylko z przekonania i wyczucia.

- W trakcie meczu trzeba podejmować takie decyzje, jakie uważa się za właściwe. To było przeczucie, że Oscar i Andreas mogą zrobić różnicę. Czułem się z nimi pewniej na boisku, patrząc na to, jak chciałem, żebyśmy grali w drugiej połowie. A potem zobaczyliście, co się stało - mówił Solbakken.

To był trenerski ruch, który zmienił historię. Najpierw Haaland uderzył głową po świetnym dograniu Schjelderupa. Potem dołożył drugiego gola, który wywrócił mundialową drabinkę i zakończył turniej Brazylii już na 1/8 finału. Neymar zdążył jeszcze strzelić karnego w doliczonym czasie, ale ten gol zmienił tylko wynik, nie sens wieczoru.

Solbakken długo mówił też o grupie. Nie tylko o Haalandzie, choć napastnik Manchesteru City był oczywistym bohaterem. Trener chciał podkreślić, że Norwegia wygrała nie dlatego, że ma jednego genialnego napastnika, lecz dlatego, że wokół niego zbudowała zespół, który potrafił cierpieć, biegać i nie rozsypać się pod brazylijską presją.

- To wspaniała grupa. Ci piłkarze lubią ze sobą być, dobrze trenują, pomagają sobie i chronią się nawzajem. Mamy silną kulturę i dajemy ludziom przestrzeń, żeby byli sobą i mówili to, co myślą. To bardzo ważne zarówno wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, jak i wtedy, gdy nie idzie - podkreślał selekcjoner.

Jeszcze przed meczem Solbakken powtarzał, że Brazylia nadal jest faworytem, ale już nie tak wielkim jak kiedyś. To nie była prowokacja, tylko diagnoza. Norwegowie czuli, że mają pokolenie, które nie musi już wychodzić na wielkie reprezentacje z kompleksem. Haaland, Odegaard, solidna defensywa, bramkarz Orjan Nyland, który obronił karnego Bruno Guimaraesa - to nie był zespół skazany na czekanie na cud.

- Brazylia nadal jest faworytem, ale nie uważam, że jest tak wielkim faworytem jak wiele lat temu. Nasz styl gry może nam pomóc, ale musimy być na sto procent, inaczej nie będziemy mieć szans - mówił Solbakken w przeddzień spotkania.

Dzień później Norwegia była blisko tej granicy. Może nawet ją przekroczyła. Solbakken po meczu przyznał, że jego zespół musiał zagrać niemal idealnie.

- Nie mam żadnych preferencji, z kim zagramy dalej. Jeśli to będzie Meksyk, to Meksyk. Jeśli Anglia, to Anglia. W wielu fazach dzisiejszego meczu graliśmy blisko naszego najlepszego poziomu przeciwko bardzo dobrej drużynie. Musieliśmy być najlepsi - stwierdził.

Najmocniejsze w tej historii jest to, że Norwegia nie potraktowała zwycięstwa nad Brazylią jak jednorazowej sensacji. Solbakken od początku budował narrację, że to może być coś większego - moment, w którym norweska piłka męska przestaje wspominać mundial 1998 jako ostatni wielki punkt odniesienia.

Haaland mówił po meczu, że to "jeden z najbardziej szalonych dni w historii Norwegii" i że cały kraj ma się tym cieszyć. Solbakken brzmiał podobnie, ale bardziej trenersko. Wiedział, że za chwilę trzeba będzie wrócić do analizy, regeneracji i kolejnego rywala. Ale wiedział też, że są noce, których nie da się zamknąć w tabelce.

Kibice reprezentacji Norwegii ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU AFP





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