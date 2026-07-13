Co dalej z Szymonem Marciniakiem na mundialu? Oto możliwe scenariusze

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Szymon Marciniak ponownie poprowadzi finał piłkarskich mistrzostw świata? Brzmi sensacyjnie, ale taki scenariusz ciągle jest możliwy. FIFA zaskoczyła przy wyborze arbitra pierwszego półfinału, a to oznacza, że Polak może przejść do historii. Wszystkie możliwe scenariusze nakreślił na antenie TVP Sport były sędzia Rafał Rostkowski.

Szymon Marciniak poprowadzi finał MŚ? Znamy możliwe scenariusze
Szymon Marciniak poprowadzi finał MŚ? Znamy możliwe scenariuszePawel Andrachiewicz Newspix.pl

Szymon Marciniak jest jeden z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. Polski arbiter cztery lat temu wszedł na sam szczyt, bowiem poprowadził finał piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze. Wówczas Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych.

W trakcie tegorocznego mundialu Polak był rozjemcą w zaledwie dwóch spotkaniach. 45-latek sędziował starcia Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1).

Co dalej z Marciniakiem na mundialu? Oto możliwe scenariusze

FIFA pominęła go przy meczach 1/16, 1/8 i 1/4 finału. Wielu ekspertów było przekonanych, że otrzyma on do poprowadzenia półfinał Francja - Hiszpania, który rozegrany zostanie we wtorek (14 lipca). Tymczasem zdecydowano, że sędzią głównym będzie arbiter z Salwadoru Ivan Barton.

Ta informacja nocna, że FIFA nie wyznaczyła Szymona Marciniaka, a Ivana Bartona z Salwadoru brzmi może niepozornie, ale tak naprawdę jest sensacyjna. Ona zapowiada jeden z najbardziej niespodziewanych scenariuszy
powiedział Rafał Rostkowski na antenie TVP Sport.

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Były sędzia, a dzisiaj ekspert kontynuował temat i zastanawiał się, co FIFA może teraz zrobić w przypadku Marciniaka. Do obsadzenia zostały już tylko trzy spotkania mundialu (półfinał Anglia - Argentyna, mecz o 3. miejsce i finał)

- Historia meczów Marciniaka i Argentyny jest długa i zaczęła wywoływać różne komentarze i kontrowersje. To jest obsada niepożądana zarówno dla Szymona, Argentyny, jak i FIFA. Nie sądzę, żeby FIFA taką decyzję podjęła - stwierdził wprost.

Marciniak prowadził w swojej karierze siedem meczów mistrzostw świata. Czterokrotnie były to starcia z udziałem Leo Messiego i spółki. Tak więc nic dziwnego, że ten fakt wywołuje lawinę komentarzy.

To może mecz o 3. miejsce będzie tym, który posędziuje Marciniak? - Mecz o 3. miejsce często był dla młodego, zdolnego, obiecującego sędziego. Czasami z Afryki, Azji lub Ameryki Środkowej. To taka szansa i nagroda pocieszenia dla sędziego, który jest już dobry, ale nie wystarczająco dobry, aby poprowadzić najważniejsze mecze - przypomina Rostkowski.

Decyzja ws. Marciniaka o krok. Była rozmowa. "Może coś historycznego"

Cztery lata temu mecz o brązowy medal prowadził Katarczyk Abdulrahman Al-Jassim. W 2018 roku był to Irańczyk Alireza Faghani, a w 2014 roku Algierczyk Dżamal Hajmudi.

Finał dla Marciniaka czy koniec turnieju?

Nigdy w historii piłkarskich mistrzostw świata nie zdarzyło się, aby ten sam sędzia dwukrotnie prowadził wielki finał. Rostkowski zaznacza, że to "byłaby ogromna sensacja", która jest jednak możliwa.

- Sportowo FIFA nie potrzebuje tego w finale. Patrząc jednak na to co się działo w trakcie turnieju, a więc liczne błędy i skandale to być może to będzie taka decyzja merytoryczno-dyplomatyczno - PR-owa zostanie podjęta - przyznał Rostkowski, który jednocześnie zaznaczył, że szanse wzrosły z poziomu 1 procenta do nieco poniżej 50. - To postawiłoby Szymona absolutnie w miejscu historycznym. Stałby się najwybitniejszym sędzią w historii piłki nożnej - dodał.

Według doniesień medialnych FIFA ma do dyspozycji jeszcze 13 sędziów, spośród których będzie wybierać tych, którzy poprowadzą decydujące starcia w USA. Jest tam oczywiście Marciniak, ale także kilku innych, którzy mogliby sprostać wyzwaniu. Nie można jednak wykluczyć, że przygoda polskiego sędziego z mundialem już się zakończyła i nie zobaczymy go na murawie.

- Czy to byłaby porażka Polaka? Rozczarowanie na pewno tak. Przed mundialem liczyliśmy, że dostanie 4-5 meczów i może pobije rekord. Dwa spotkania to mało. To byłaby porażka FIFA. Mając takiego arbitra i nie wykorzystać go w fazie pucharowej to jest to ewidentnie złe zarządzanie kadrami - zakończył.

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sędzia piłkarski w czarnej koszulce z gwizdkiem w dłoni energicznie gestykuluje podczas meczu
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News
Łysy mężczyzna w czarnej koszulce sędziowskiej z zamyśloną miną, przykładający dłoń do twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców ubranego na czerwono.
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News


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