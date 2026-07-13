Szymon Marciniak jest jeden z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. Polski arbiter cztery lat temu wszedł na sam szczyt, bowiem poprowadził finał piłkarskich mistrzostw świata 2022 w Katarze. Wówczas Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych.

W trakcie tegorocznego mundialu Polak był rozjemcą w zaledwie dwóch spotkaniach. 45-latek sędziował starcia Argentyna - Algieria (3:0) i Egipt - Iran (1:1).

Co dalej z Marciniakiem na mundialu? Oto możliwe scenariusze

FIFA pominęła go przy meczach 1/16, 1/8 i 1/4 finału. Wielu ekspertów było przekonanych, że otrzyma on do poprowadzenia półfinał Francja - Hiszpania, który rozegrany zostanie we wtorek (14 lipca). Tymczasem zdecydowano, że sędzią głównym będzie arbiter z Salwadoru Ivan Barton.

Ta informacja nocna, że FIFA nie wyznaczyła Szymona Marciniaka, a Ivana Bartona z Salwadoru brzmi może niepozornie, ale tak naprawdę jest sensacyjna. Ona zapowiada jeden z najbardziej niespodziewanych scenariuszy

Były sędzia, a dzisiaj ekspert kontynuował temat i zastanawiał się, co FIFA może teraz zrobić w przypadku Marciniaka. Do obsadzenia zostały już tylko trzy spotkania mundialu (półfinał Anglia - Argentyna, mecz o 3. miejsce i finał)

- Historia meczów Marciniaka i Argentyny jest długa i zaczęła wywoływać różne komentarze i kontrowersje. To jest obsada niepożądana zarówno dla Szymona, Argentyny, jak i FIFA. Nie sądzę, żeby FIFA taką decyzję podjęła - stwierdził wprost.

Marciniak prowadził w swojej karierze siedem meczów mistrzostw świata. Czterokrotnie były to starcia z udziałem Leo Messiego i spółki. Tak więc nic dziwnego, że ten fakt wywołuje lawinę komentarzy.

To może mecz o 3. miejsce będzie tym, który posędziuje Marciniak? - Mecz o 3. miejsce często był dla młodego, zdolnego, obiecującego sędziego. Czasami z Afryki, Azji lub Ameryki Środkowej. To taka szansa i nagroda pocieszenia dla sędziego, który jest już dobry, ale nie wystarczająco dobry, aby poprowadzić najważniejsze mecze - przypomina Rostkowski.

Decyzja ws. Marciniaka o krok. Była rozmowa. "Może coś historycznego"

Cztery lata temu mecz o brązowy medal prowadził Katarczyk Abdulrahman Al-Jassim. W 2018 roku był to Irańczyk Alireza Faghani, a w 2014 roku Algierczyk Dżamal Hajmudi.

Finał dla Marciniaka czy koniec turnieju?

Nigdy w historii piłkarskich mistrzostw świata nie zdarzyło się, aby ten sam sędzia dwukrotnie prowadził wielki finał. Rostkowski zaznacza, że to "byłaby ogromna sensacja", która jest jednak możliwa.

- Sportowo FIFA nie potrzebuje tego w finale. Patrząc jednak na to co się działo w trakcie turnieju, a więc liczne błędy i skandale to być może to będzie taka decyzja merytoryczno-dyplomatyczno - PR-owa zostanie podjęta - przyznał Rostkowski, który jednocześnie zaznaczył, że szanse wzrosły z poziomu 1 procenta do nieco poniżej 50. - To postawiłoby Szymona absolutnie w miejscu historycznym. Stałby się najwybitniejszym sędzią w historii piłki nożnej - dodał.

Według doniesień medialnych FIFA ma do dyspozycji jeszcze 13 sędziów, spośród których będzie wybierać tych, którzy poprowadzą decydujące starcia w USA. Jest tam oczywiście Marciniak, ale także kilku innych, którzy mogliby sprostać wyzwaniu. Nie można jednak wykluczyć, że przygoda polskiego sędziego z mundialem już się zakończyła i nie zobaczymy go na murawie.

- Czy to byłaby porażka Polaka? Rozczarowanie na pewno tak. Przed mundialem liczyliśmy, że dostanie 4-5 meczów i może pobije rekord. Dwa spotkania to mało. To byłaby porażka FIFA. Mając takiego arbitra i nie wykorzystać go w fazie pucharowej to jest to ewidentnie złe zarządzanie kadrami - zakończył.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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