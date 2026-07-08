Cios w Trumpa na mundialu. O tym się głośno nie mówi. Historia sprzed lat

Donald Trump w ostatnich dniach przeżywał emocjonalny rollercoaster. Najpierw prezydent USA z dumą ogłosił, że to między innymi dzięki jego prośbie Folarin Balogun mógł wystąpić w meczu Stany Zjednoczone - Belgia. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widziałem tę sytuację... to nie był faul. To nawet nie było przewinienie. Dwóch zawodników biegło z pełną prędkością i przypadkowo na siebie wpadło... Dlatego tak, zwróciłem się do FIFA o weryfikację tej sytuacji" - powiedział.

Uśmiech błyskawicznie zniknął z jego twarzy jeszcze podczas trwania wspomnianej potyczki. Europejczycy nie mieli żadnej litości, rozbijając współgospodarzy aż 1:4. Po ostatniej bramce Romelu Lukaku wraz z kolegami sparodiował ponadto ikoniczny "taniec Trumpa". Do powtórki doszło następnie w szatni, o czym wspominaliśmy na wstępie. Ale to nie koniec, ponieważ teraz dziennikarze masowo rozpisują się na temat historii Folarina Baloguna.

Folarin Balogun ma nigeryjską mamę. Dla Trumpa tacy ludzie są niemile widziani

Gwiazdor kadry Stanów Zjednoczonych ma mamę Nigeryjkę i obywatelstwo USA zawdzięcza temu, że urodził się na terenie USA. Przypomniał to Roman Kołtoń w swoim felietonie na stronie Polsatu Sport. "Pikanteria przypadku Folarina Baloguna polega na tym, że Donald Trump nie chciałby, aby obywatelami Stanów Zjednoczonych zostawali ludzie, którzy nabywali obywatelstwo na tej zasadzie, co Nigeryjczyk" - napisał na wstępie. A później przypomniał, dlaczego dokładnie gwiazdor przyszedł na świat za oceanem.

"Jego rodzice - żyjący w Wielkiej Brytanii - przebywali w Nowym Jorku. Jednak mama Baloguna w zaawansowanej ciąży nie została wpuszczona na pokład samolotu do Londynu. I dlatego Folarin przyszedł na świata 3 lipca 2001 roku w Nowym Jorku" - dodał. Mama najlepszego strzelca Amerykanów na mundialu wybrała się do "Wielkiego Jabłka", by odwiedzić siostrę. I jak widać pozostała tam nieco dłużej.

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Kto wie, być może powrót do tych właśnie wydarzeń spowoduje małą zmianę w polityce Donalda Trumpa. Ten na razie krzywo patrzy w kierunku osób mających pochodzenie inne niż amerykańskie.

Donald Trump, 05.02.2026 r. Alex Brandon East News

Donald Trump MANDEL NGAN AFP

Donald Trump MANDEL NGAN AFP





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