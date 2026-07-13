Cios w Messiego przed półfinałem. Przyjaciel Ronaldo "podpalił"

W środę 15 lipca napisany zostanie kolejny rozdział legendarnej mundialowej rywalizacji Argentyny z Anglią. Synowie Albionu i Albicelestes nie grali ze sobą od 24 lat. Wówczas w japońskim Sapporo lepsi byli Anglicy, a jedynego gola strzelił David Beckham.

Temperatura przed tym meczem rośnie z godziny na godzinę. Oba zespoły do półfinałów dostały się nie bez problemów.

Argentyna ma za sobą szalone thrillery z Republiką Zielonego Przylądka oraz Egiptem. Szwajcarię, podobnie jak Cabo Verde, Albicelestes pokonali dopiero po dogrywce.

Anglia również nie miała lekko. 2:1 z Demokratyczną Republiką Konga po golu w 86. minucie, szalony mecz i 3:2 z Meksykiem oraz dogrywka z Norwegią - szczególnie dwa ostatnie mecze Synów Albionu mogły rozstrzygnąć się zupełnie inaczej. Zadecydowały detale.

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Anglicy nie powinni bać się Messiego? Przyjaciel Ronaldo "podpala"

Prawdą jest, że w finale mundialu z Francją lub Hiszpanią zagra jedna z tych ekip. Przed meczem znaczną część uwagi skupia Leo Messi, który w wieku 39 lat zachwyca na imprezie. Strzelił już 8 goli.

Dziennikarz z Wielkiej Brytanii Piers Morgan uważa, że dyskusje o strachu Anglii przed Leo Messim są absurdalne.

- Wszystkie te pełne strachu rozmowy o tym, "jak Anglia zatrzyma Messiego", są absurdalne. O wiele bardziej istotne pytanie brzmi, jak Argentyna zatrzyma Bellinghama. To on jest prawdziwą gwiazdą tego mundialu - skomentował Piers Morgan we wpisie na platformie X.

Co ciekawe, Piers Morgan prywatnie jest przyjaciele Cristiano Ronaldo, czyli największego rywala Leo Messiego. To właśnie do niego CR7 chodził dawać swoje najgłośniejsze w ostatnich latach wywiady.

Sam Ronaldo używa wobec Morgana określenia "my good friend" ("mój dobry przyjaciel"). W 2025 roku po ich spotkaniu w Arabii Saudyjskiej napisał: "Zawsze wspaniale jest spotkać się z moim przyjacielem" - tak podpisał swoje zdjęcie z Morganem.

Morgan jest nie tylko przyjacielem, ale także wielkim fanem Cristiano Ronaldo. Nie ukrywa, że uważa go za najlepszego piłkarza na świecie. Z tego powodu wielu kibiców zarzucało mu brak obiektywizmu.

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Jude Bellingham z reprezentacji Anglii Evrim Aydin / ANADOLU AFP





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