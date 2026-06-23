Zaledwie trzy niecelne strzały i pięć kontaktów w polu karnym - tak prezentowały się statystyki Cristiano Ronaldo w rywalizacji z Demokratyczną Republiką Konga. Portugalczycy fazę grupową mistrzostw świata 2026 rozpoczęli od sensacyjnego remisu, a na 41-latku zogniskowała się krytyka.

Cristiano Ronaldo pod ostrzałem. Legenda punktuje snajpera

Nie tylko kibice, ale i eksperci nie mieli litości dla Ronaldo. Nie mogło przy tym zabraknąć niezwykle bolesnych dla snajpera porównań z Leo Messim, który zaczął mundial od hat-tricka przeciwko Algierii. Kolejne dwie bramki dołożył w rywalizacji z Austrią.

Jedna rzecz jest ważna. To zespół musi zdobyć bramkę, a nie ty. Cristiano Ronaldo był w takiej sytuacji wielokrotnie. Jeśli pobiegłby w inne miejsce, zmusiłby obrońcę do pobiegnięcia za nim w polu karnym. On jednak chciał strzelić gola, więc wszedł w drogę Bruno Fernandesowi. Gdyby wszedł głębiej w pole karne, mógłby dobijać strzał kolegi.

Selekcjoner broni CR7. "Jako kapitan daje przykład innym"

Słów krytyki nie szczędzili także pod jego adresem kibice w mediach społecznościowych. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że Roberto Martinez nie miał wyboru - musiał stanąć w obronie swojego napastnika. Zdementował także plotki na temat rzekomych napięć w drużynie.

- Nie ma żadnego napięcia. Jako kapitan daje przykład innym. I zachował się jak kapitan - z ogromnym doświadczeniem. Chce wnosić swój wkład, a dla naszego zespołu jest wzorem do naśladowania. Swoim ruchem na boisku tworzy przestrzeń dla kolegów. Liczby potwierdzają jego wartość - podkreślił selekcjoner Portugalczyków.

To prawdopodobnie najlepszy przykład tego, jak należy wracać do optymalnej dyspozycji i podchodzić do treningów. Nie zmienia to jednak faktu, że jako zespół wszyscy czujemy frustrację

Statystyki są dla doświadczonego napastnika jednak bezwzględne. Cztery kolejne spotkania bez bramki w narodowych barwach, a jeśli spojrzymy tylko na wielkie turnieje, wygląda to jeszcze gorzej. Nie licząc Ligi Narodów, w 10 ostatnich meczach na mistrzostwach świata i EURO zaliczył jedną asystę. Ani razu nie wpisał się natomiast na listę strzelców.

Mimo że przeciwko Kongijczykom Cristiano Ronaldo spisał się bardzo słabo, Roberto Martinez postawił na niego znów od pierwszych minut w starciu z Uzbekistanem. Początek meczu o godzinie 19:00. Relację LIVE z meczu Portugalia - Uzbekistan znajdziesz w Interia Sport.

"Cristiano Ronaldo nie zdaje sobie z tego sprawy". Mocno o gwiazdorze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport