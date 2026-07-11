Cios przed meczem Argentyny, absencja potwierdzona. Definitywny koniec
O godzinie 3:00 czasu polskiego w nocy z soboty na niedzielę rozpocznie się ostatni ćwierćfinał mistrzostw świata, w którym zmierzą się Argentyna i Szwajcaria. Przed spotkaniem na Helwetów spadł bolesny cios. Przeciwko Argentynie nie zagra gwiazda reprezentacji, co potwierdził trener. Kontuzja okazuje się na tyle poważna, że turniej się już dla pomocnika prawdopodobnie zakończył.
Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku okazały się pechowe dla wielu gwiazd światowego formatu. Wszystko za sprawą urazów, jakich nabawili się w trakcie turnieju. Już w drugim meczu na mundialu kontuzji doznał Raphinha, a rywalizacji Belgii z Hiszpanią nie ukończył Thibaut Courtois. Pech dosięgnął także gwiazdy reprezentacji Szwajcarii.
Gwiazda Szwajcarii kontuzjowana. Cios przed meczem z Argentyną
Johan Manzambi, bo o nim mowa doznał urazu kolana w rywalizacji 1/16 finału z Algierią. Boisko opuścił w 71. minucie, a pierwsze diagnozy wskazywały, że stan zdrowia 20-letniej perełki nie jest najlepszy. Prawdziwy cios spadł na Szwajcarów przed rywalizacją ćwierćfinałową z Argentyną.
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Selekcjoner Helwetów potwierdził, że z powodu kontuzji w Manzambiego kadrze zabraknie. Uraz jest na tyle poważny, że dla niego to już prawdopodonnie definitywny koniec mundialu, nawet w przypadku triumfu nad Argentyną i awansu do kolejnej rundy.
Niestety kontuzja Johana Manzambiego to dla nas ogromna strata. To był prawdziwy cios. Był w świetnej formie i wszystko szło po jego myśli. Widać było, jaką frajdę sprawia mu gra i jak pozytywnie wpływał na zespół. Drużyna świetnie funkcjonowała podczas całego turnieju. Niestety, nie będzie mógł wystąpić.
Tym samym Helweci będą musieli poradzić sobie bez autora trzech trafień i dwóch asyst na tegorocznym mundialu. Zawodnik Freiburga brylował wręcz na turnieju, a jego brak w spotkaniu 1/8 finału z Kolumbią był bardzo mocno odczuwalny.
Bez Manzambiego Szwajcarzy praktycznie nie byli w stanie wykreować sobie ani jednej dogodnej okazji do strzelenia gola. Łącznie z dogrywką, wykreowali xG na żenująco niskim poziomie 0.38. Awansowali jednak, bo byli skuteczniejsi w konkursie rzutów karnych.
Jakby tego było mało, wątpliwe są też występy Michela Aebischera i Luki Jaqueza. Obaj z powodu urazów przegapili starcie z Kolumbią.
Argentyna faworytem do triumfu. Fala urazów u ćwierćfinałowych rywali
Nie ulega wątpliwości, ze to reprezentacja Argentyny jest wyraźnym faworytem ostatniego ćwierćfinału tegorocznego mundialu. "Albicelestes" po udanych występach w fazie grupowej napotkali jednak na nieoczekiwane problemy w rywalizacji z Cabo Verde w 1/16 finału. Po dogrywce triumfowali 3:2.
O włos od wyeliminowania Messiego i spółki w 1/8 natomiast był Egipt. Do 79. minuty prowadził on już 2:0. Argentyna zaliczyła jednak niesamowity zryw, w 13 minut strzeliła trzy gole i to ona awansowała.
Początek meczu Argentyna - Szwajcaria o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relację "na żywo" znajdziesz w serwisie Interia Sport. Zapraszamy do śledzenia spotkania.