Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku okazały się pechowe dla wielu gwiazd światowego formatu. Wszystko za sprawą urazów, jakich nabawili się w trakcie turnieju. Już w drugim meczu na mundialu kontuzji doznał Raphinha, a rywalizacji Belgii z Hiszpanią nie ukończył Thibaut Courtois. Pech dosięgnął także gwiazdy reprezentacji Szwajcarii.

Gwiazda Szwajcarii kontuzjowana. Cios przed meczem z Argentyną

Johan Manzambi, bo o nim mowa doznał urazu kolana w rywalizacji 1/16 finału z Algierią. Boisko opuścił w 71. minucie, a pierwsze diagnozy wskazywały, że stan zdrowia 20-letniej perełki nie jest najlepszy. Prawdziwy cios spadł na Szwajcarów przed rywalizacją ćwierćfinałową z Argentyną.

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Selekcjoner Helwetów potwierdził, że z powodu kontuzji w Manzambiego kadrze zabraknie. Uraz jest na tyle poważny, że dla niego to już prawdopodonnie definitywny koniec mundialu, nawet w przypadku triumfu nad Argentyną i awansu do kolejnej rundy.

Niestety kontuzja Johana Manzambiego to dla nas ogromna strata. To był prawdziwy cios. Był w świetnej formie i wszystko szło po jego myśli. Widać było, jaką frajdę sprawia mu gra i jak pozytywnie wpływał na zespół. Drużyna świetnie funkcjonowała podczas całego turnieju. Niestety, nie będzie mógł wystąpić.

Tym samym Helweci będą musieli poradzić sobie bez autora trzech trafień i dwóch asyst na tegorocznym mundialu. Zawodnik Freiburga brylował wręcz na turnieju, a jego brak w spotkaniu 1/8 finału z Kolumbią był bardzo mocno odczuwalny.

Bez Manzambiego Szwajcarzy praktycznie nie byli w stanie wykreować sobie ani jednej dogodnej okazji do strzelenia gola. Łącznie z dogrywką, wykreowali xG na żenująco niskim poziomie 0.38. Awansowali jednak, bo byli skuteczniejsi w konkursie rzutów karnych.

Jakby tego było mało, wątpliwe są też występy Michela Aebischera i Luki Jaqueza. Obaj z powodu urazów przegapili starcie z Kolumbią.

Argentyna faworytem do triumfu. Fala urazów u ćwierćfinałowych rywali

Nie ulega wątpliwości, ze to reprezentacja Argentyny jest wyraźnym faworytem ostatniego ćwierćfinału tegorocznego mundialu. "Albicelestes" po udanych występach w fazie grupowej napotkali jednak na nieoczekiwane problemy w rywalizacji z Cabo Verde w 1/16 finału. Po dogrywce triumfowali 3:2.

O włos od wyeliminowania Messiego i spółki w 1/8 natomiast był Egipt. Do 79. minuty prowadził on już 2:0. Argentyna zaliczyła jednak niesamowity zryw, w 13 minut strzeliła trzy gole i to ona awansowała.

Początek meczu Argentyna - Szwajcaria o godzinie 3:00 czasu polskiego. Relację "na żywo" znajdziesz w serwisie Interia Sport. Zapraszamy do śledzenia spotkania.

Kontuzja Johana Manzambiego Emilee Chinn AFP

Leo Messi WALEED IBRAHIM AFP





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