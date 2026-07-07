Ci, którzy liczyli na pasjonujące starcie obfitujące w bramki mogli być w poniedziałkowy wieczór lekko zawiedzeni. Aż do doliczonego czasu przyszło nam poczekać na pierwsze trafienie w rywalizacji Portugalii z Hiszpanią w ramach 1/8 finału. Okazało się ono przesądzające o zwycięstwie, a co za tym idzie, awansie.

Hiszpania górą nad Portugalią. Wystarczył jeden gol

Chociaż Hiszpanie wykreowali sobie wiele sytuacji, a na murawie znów obrońcami "kręcił" Lamine Yamal, to rezerwowi dali podopiecznym Luisa de la Fuente upragnione trafienie. Ferran Torres zagrał świetnie w 91. minucie do Mikela Merino, a gracz Arsenalu pokonał dobrze dysponowanego tego dnia Diogo Costę.

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Marzenia Cristiano Ronaldo o mistrzostwie świata legły w gruzach. 41-latek zadeklarował, że to jego ostatni wielki turniej, a po końcowym gwizdku arbitra zalał się łzami. Yamal był jednym z pierwszych graczy drużyny przeciwnej, który podszedł pocieszyć i przytulić Portugalczyka.

Niespodziewanie po meczu na skrzydłowego FC Barcelona spadł cios. Mowa o zaskakującej deklaracji, jaka padła z ust Roberto Martineza.

Selekcjoner Portugalii ze szpilką w Yamala. Tego nikt się nie spodziewał

Selekcjoner Portugalczyków zdradził, że był to jego ostatni mecz w tej roli. Nie przedłuży on kontraktu i po trzech latach pożegna się z ekipą "Nawigatorów". Wbił on też lekką szpilkę w Yamala.

Lamine Yamal nie sprawił nam dziś żadnych problemów

Słowa trenera Portugalczyków dziwią tym bardziej, że 18-latek był zdecydowanie obok Rodriego jednym z najlepszych zawodników na boisku - oddał dwa celne strzały, a do tego wygrał 10 z 21 pojedynków, jakich się podjął.

Z deklaracji Martineza wynikałoby, że Yamal został wyłączony przez defensorów Portugalii, jak miało to miejsce przy okazji ich poprzedniego pojedynku - w finale Ligi Narodów w 2025 roku. A to byłoby zwyczajne zakłamywanie rzeczywistości. 18-latek rozegrał udane zawody, nieustannie nękając obrońców. Inna sprawa, że tego dnia pierwszoplanowymi aktorami okazali się rezerwowi.

Lamine Yamal w meczu z Portugalią LEO BARRILARI AFP

Roberto Martinez PAUL ELLIS AFP

Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo RONALDO SCHEMIDT AFP





Czy Portugalczycy boją się Hiszpanów? To będzie hit na mistrzostwach świata. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport