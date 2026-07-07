Cios dla Szwajcarii. Ogłaszają tuż przed meczem. "Ogromna strata"

Najważniejszy piłkarz reprezentacji Szwajcarii Johan Manzambi nie zagra w meczu 1/8 finału mistrzostw świata z Kolumbią (wtorek, godzina 22:00). Poniedziałkowa konferencja prasowa kadry zaczęła się od niespodziewanego komunikatu. Dyrektor ds. mediów tamtejszej federacji Adrian Arnold poinformował, że Ruben Vargas, Djibril Sow i właśnie Manzambi nie dokończyli ostatniego treningu.

Jak podał "Blick", piłkarz Freiburga doznał kontuzji kolana, potwierdzono to już po badaniu rezonansem magnetycznym. Nie jest sprecyzowane, jaki to dokładnie uraz, ale wykluczono najczarniejsze scenariusze. Czytamy, że pierwszą reakcją zespołu na boisku treningowym było przerażenie i szok.

20-latek ustrzelił dublet z Bośnią i Hercegowiną, strzelił gola i zanotował asystę przeciwko Kanadzie oraz miał ostatnie podanie przy bramce 1:0 z Algierią. Jego nieobecność to poważne osłabienie. Spotkanie obejrzy z ławki rezerwowych.

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- Wyniósł nas na nowy poziom, sprawił że jesteśmy o wiele lepsi i wciąż ma potencjał na więcej - mówił ostatnio napastnik Dan Ndoye. - Byłaby to ogromna strata, gdyby nie mógł pojawić się na boisku - dodał trener Murat Yakin.

Co ciekawe, we wtorek napłynęły także inne wieści o Manzambim - w kontekście transferowym. Jak napisał David Ornstein, rozmowy z Freiburgiem zaczęło angielskie Newcastle United. "Sroki" są faworytem do zakontraktowania pomocnika.

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Manzambi trafił do Freiburga z Servette FC w styczniu 2023 r., przez półtora sezonu grał w drugiej drużynie oraz młodzieżowej (U-19).

Dla kadry narodowej rozegrał już 16 spotkań, w których strzelił 6 goli. We wtorek nie poprawi tych liczb.

Yohan Manzambi Alex Grimm AFP

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