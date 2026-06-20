Cios dla Marciniaka. Nie pomogła nawet FIFA. Aż przykro patrzeć

Argentyna jest na ostatniej prostej przygotowań do swojego drugiego meczu na mistrzostwach świata, który rozegra w poniedziałek wieczorem czasu polskiego, mierząc się z Austrią. Tymczasem wciąż wybrzmiewają echa ich premierowego starcia z Algierią, zakończonego zwycięstwem 3:0 po hat-tricku Leo Messiego.

A wszystko - rzecz jasna - ze względu nie tylko na kapitana mistrzów świata, ale i Szymona Marciniaka.

Chodzi rzecz jasna o akcję, w której Leo Messi zaatakował Aissę Mandiego, trafiając korkami w łydkę oraz okolice ścięgna Achillesa reprezentanta Algierii. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA Pierluigi Collina podczas briefingu z sędziami powołanym na mundial obwieścił, że decyzja Marciniaka była prawidłowa, a Messiemu nie należała się nawet żółta kartką, ale mimo to wciąż nie brakuje głosów krytykujących ostateczny werdykt polskiego arbitra. Teraz w świat poniósł się kolejny z nich, prosto z Niemiec. I to nie od byle kogo.

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Chodzi bowiem o opinię, którą przedstawił w programie "Breakfast Club" - emitowanym przez Magenta TV - pracujący na boiskach Bundesligi sędzia Patrick Ittrich. Jego zdaniem Leo Messi powinien zostać wyrzucony z boiska, co uniemożliwiłoby mu jednocześnie wyrównanie rekordu, który do tej pory samodzielnie dzierżył Miroslav Klose, jako najskuteczniejszy strzelec mistrzostw świata.

- Jeśli teraz przeanalizujemy tę sytuację, to widzimy, że Messi w pewien sposób próbuje zaatakować piłkę, a następnie uderza podeszwą korka w ścięgno Achillesa rywala. W takich sytuacjach istnieją trzy kryteria, które decydują o tym, czy można rozważyć przyznanie czerwonej kartki za nadmierną brutalność: możliwość zagrania piłki, charakter uderzenia, dynamika ataku. Jeśli spełnione są dwa z tych trzech kryteriów, właściwie zawsze można przyznać czerwoną kartkę - stwierdził niemiecki sędzia.

Dla mnie to czerwona kartka. Mamy kilka przykładów z Bundesligi, gdzie karano to czerwoną kartką. Po prostu dlatego, że atak odbywał się od tyłu

Taka krytyka może stanowić dla Szymona Marciniaka szczególny cios, po bada z ust przedstawiciela jego środowiska i byłego kolegi po fachu.

Sam Patrick Ittrich stwierdził także, dlaczego jego zdaniem Szymon Marciniak nie sięgnął po kartonik, który przedwcześnie odesłałby Leo Messiego do szatni. Jego zdaniem wpływ na to miało miejsce całego zajścia. Była to bowiem "martwa strefa", w której arbiter nie spodziewa się jakichkolwiek incydentów, a jego koncentracja może być ograniczona.

- Widzisz tę sytuację i myślisz: "To pierwszy mecz Messiego. Właściwie spełnione są dwa z trzech kryteriów". Wtedy najpierw pojawiają się krople potu na czole i mówisz sobie: "O rany, co mam teraz zrobić?". A potem próbujesz jakoś to wytrzymać i nie wtrącać się w tę sprawę - skwitował wątek były niemiecki sędzia.

Szymon Marciniak AFP

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





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