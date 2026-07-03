Chorwacja okradziona? Ujawniamy tajemnicę mundialu. Już wszystko jasne

To był zdecydowanie najbardziej dramatyczny mecz mundialu. Przynajmniej do tej pory. Chorwacja w 103. minucie meczu z Portugalią strzeliła gola na 2:2, ale nie został on uznany. Początkowo nikt nie wiedział, dlaczego.

Odgwizdano pozycję spaloną. Wychwycono, że piłka po drodze przy dośrodkowaniu Ivana Perisicia dotknęła jeszcze głowy Igora Matanovicia. W momencie kontaktu Josko Gvardiol był na spalonym.

Czy aby na pewno piłka dotknęła głowy Matanovicia? Początkowo mało kto był w stanie w to uwierzyć, ponieważ powtórki wideo nie pozwoliły ludzkiemu oku stwierdzić jednoznacznie, że kontakt był. O tym mówił. m.in. kapitan i legenda Chorwatów, Luka Modrić.

Tajemnica mundialu ujawniona. Odpowiedzią są... włosy

Tym razem decyzję za człowieka podjęła technologia. Wmontowany w piłkę specjalny czujnik odnotował bowiem kontakt z piłką w momencie, gdy ta leciała tuż przy głowie chorwackiego piłkarza.

Okazuje się, że futbolówka dotknęła... włosów Igora Matanovicia. Taki kontakt również jest interpretowany jako właściwy do odgwizdania pozycji spalonej.

Po meczu Chorwat przyznał, że poczuł kontakt piłki ze swoimi włosami, co było nie do stwierdzenia na podstawie powtórek wideo. Właśnie w takich okolicznościach reprezentacja Chorwacji zakończyła swój udział na mundialu w 2026 roku.

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Największym przegranym tego spotkania jest wspomniany wyżej Luka Modrić. Największa legenda reprezentacji Chorwacji w historii tym samym zeszła ze sceny mistrzostw świata. "Lukicie" nie będzie dane powalczyć o ćwierćfinał mundialu, ponieważ piłka musnęła włosów jego kolegi z drużyny. Nie doszło więc do dogrywki z Portugalią. Świat piłki nożnej został pozbawiony dodatkowych 30 minut wielkich emocji. Brzmi to doprawdy dramatycznie.

O ćwierćfinał mundialu reprezentacja Portugalii powalczy z Hiszpanią. Ten mecz zostanie rozegrany 6 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego.

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Igor Matanović JOSE BRETON AFP

Luka Modrić i Cristiano Ronaldo Frank Gunn East News





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