Chcieli wyrzucić ich z mundialu. Wytargali awans. Sensacyjny zwrot w grupie A

Przed ostatnią serią gier fazy grupowej Meksyk po dwóch wygranych, z sześcioma punktami na koncie miał zapewniony awans z pierwszej pozycji w grupie A. W walce o drugie miejsce pozostawały: Korea Południowa, Czechy oraz RPA.

Nasi południowi sąsiedzi zagrali z Meksykanami, natomiast Koreańczycy walczyli z ekipą z Afryki. Oba spotkania rozpoczęły się o godz. 3:00, w nocy z środy na czwartek polskiego czasu.

Już wszystko jasne. Oto wynik meczu RPA - Korea Południowa

Piłkarze RPA marzyli o zwycięstwie i ewentualnym - pierwszym w historii - awansie do fazy pucharowej. Po dwóch meczach mieli na koncie jeden punkt dzięki remisowi 1:1 z Czechami. Za to Koreańczycy pragnęli po prostu wykonać zadanie. Z trzema oczkami zajmowali drugą pozycję (wygrana 2:1 z Czechami i porażka 0:1 z Meksykiem).

Pierwsza połowa była nieco bezbarwna. Początkowo oba zespoły emanowały energią, chęcią do ataku, jednak wraz z kolejnymi minutami tempo gry spadało. Korea Południowa była postrzegana jako faworyt, jednak to zawodnicy Hugo Broosa często kontrolowali to, co dzieje się na murawie. Tworzyli niezłe okazje w ofensywie, a jednocześnie dobrze spisywali się w obronie. Napędzała ich wiara w możliwy historyczny sukces połączona z naprawdę solidnym przygotowaniem taktyczno-motorycznym. Na pewno więcej można było spodziewać się po ekipie z Azji.

Z obu stron brakowało konkretów, przede wszystkim w postaci goli, których w pierwszej połowie nie było. Spodziewano się, że po przerwie na placu gry zamelduje się Heung-min Son. I tak też się stało.

Na początku drugiej części gry bliski otworzenia wyniku był Thapelo Maseko, jednak jego strzał w polu karnym został zablokowany. W okolicach 55. minuty kibice zgromadzeni na stadionie w Monterrey zaczęli wiwatować z powodu strzelonego gola. Nie chodziło jednak o bramkę w spotkaniu RPA - Korea Południowa, a w starciu Meksyku, który objął prowadzenie z Czechami.

W 63. minucie fani przedstawiciela Afryki oszaleli z radości. Wspomniany Maseko trafił do siatki po wspaniałym strzale z lewej nogi na bliższy słupek. 22-latek przyjął trudną piłkę, po czym ściął do środka i pokonał koreańskiego bramkarza. Sensacja stała się faktem. Wygrana dawała RPA drugie miejsce i pierwszy w historii awans do fazy pucharowej mundialu. A przecież po meczu otwarcia z Meksykiem wszyscy skazywali ich na porażkę. Eksperci mówili, że taki zespół nie utrzymałby się w Ekstraklasie. Jednocześnie rywale z Azji przeżywali dramat. W międzyczasie Meksyk wygrywał już 2:0.

Rozwiń

Piłkarze Hugo Broosa dosłownie "gryźli trawę". Walczyli o każdą piłkę, czasami desperacko bronili. Wiedzieli, że muszą dociągnąć prowadzenie do ostatniego gwizdka, aby okryć się chwałą. Jednocześnie Koreańczycy zawodzili coraz bardziej.

Koniec końców Meksyk wygrał 3:0, a RPA pokonało 1:0 Koreę. To dało ekipie z Afryki drugie miejsce w grupie A (4 pkt) i upragniony awans do 1/16 finału. Azjaci zajęli trzecią pozycję (3 pkt), być może znajdą się w gronie szczęśliwców i również wywalczą awans z tabeli ekip, które w swoich grupach uplasowały się na tej samej lokacie.

Statystyki meczu RPA 1 - 0 Korea Południowa Posiadanie piłki 34% 66% Strzały 13 8 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 56 99

Meksyk - RPA JUANCHO TORRES AFP

Mistrzostwa świata 2026. Kadr z meczu Korea Południowa - Czechy Ulises RUIZ / AFP AFP

Korea Południowa - Czechy Ulises Ruiz AFP





Liga Narodów. Argentyna - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport