Chcą wyrzucenia Argentyny z mundialu, ponad sześć milionów podpisów. "Stronnicza FIFA i sędziowie"

Reprezentacja Argentyny podczas mistrzostw świata 2022 w Katarze zatriumfowała w finale tamtych zmagań nad Francją po szalenie emocjonującym widowisku - i wciąż nie można wykluczyć scenariusza, w którym czekać nas będzie swoista powtórka z rozrywki.

W półfinałach mundialu 2026 dojdzie bowiem do starć Francja - Hiszpania i Anglia - Argentyna. Tymczasem, tuż przed naprawdę kluczowymi już rozstrzygnięciami, głośno zrobiło się o... petycji online w ramach której autorzy (lub autor) żądają wykluczenia z MŚ "Albicelestes".

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W sieci pojawiła się konkretnie strona 'argentinaout.com", w której stopce możemy wyczytać, że "serwis nie jest powiązany z FIFA, żadnym krajowym związkiem piłkarskim ani z żadnym wymienionym tu zawodnikiem". Zakreślono też bardzo jasno ogólny postulat.

Oczywistym jest, że FIFA i sędziowie faworyzują Lionela Messiego i Argentynę. Dlaczego reszta świata miałaby tu rywalizować, skoro zwycięzca już został wybrany? Wyrzućmy Argentynę z mistrzostw świata i dajmy wszystkim innym uczciwe szanse

Jakie argumenty podano na poparcie tezy o rzekomej faworyzacji Argentyńczyków? Wymieniono tu m.in. kilka kontrowersji sędziowskich czy stwierdzono wprost, że "mecz [Argentyny] z Egiptem został 'przekręcony'". Dodatkowo zarzucono także np. rasizm kibicom trzykrotnych triumfatorów MŚ.

To oczywiście jedynie perspektywa twórców petycji, którzy co ciekawe jeszcze ponad listą argumentów postanowili zamieści sondę dotyczącą tego, kto jest lepszym piłkarzem - Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, co mimo wszystko lekko odarło ich sprawę z powagi.

Niemniej odzew okazał się ogromny - jako cel wyznaczono tu osiągnięcie poziomu pięciu milionów podpisów, natomiast został on z łatwością przebity - wczesnym popołudniem 14 lipca licznik przekroczył już sześć milionów i na tym się pewnie nie skończy.

Warto jednak podkreślić, że "podpis" to dość duże słowo - by strona go zliczyła, wystarczy jedynie kliknięcie w odpowiedni przycisk, nie trzeba nawet wpisywać nigdzie nazwiska. Nie można też wykluczyć mechanizmu w którym jedna osoba "podpisze się" wielokrotnie z różnych urządzeń

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Półfinały MŚ 2026 odbędą się we wtorek i środę

Półfinały MŚ 2026 odbędą się 14 i 15 lipca o godz. 21.00 - najpierw do akcji ruszą Francuzi i Hiszpanie, a potem Anglicy i Argentyńczycy. Jednego możemy tu być pewni - czekają nas naprawdę emocjonujące starcia.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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