Chcą powtórzenia finału mundialu. Ponad 85 tys. podpisów, uderzyli w sędziego

Reprezentacja Argentyny była na dobrej drodze do tego, by zostać trzecią drużyną w dziejach futbolu, która obroniłaby tytuł mistrza świata - po Włoszech oraz Brazylii. Ostatecznie jednak tego typu sztuka się "Albicelestes" nie udała.

Podopieczni Lionela Scaloniego w finale mundialu 2026, rozegranym na MetLife Stadium w East Rutherford, ulegli Hiszpanii po dogrywce, a jedynego gola w spotkaniu strzelił napastnik "La Furia Roja" Ferran Torres.

Dla niektórych osób nie był to jednak koniec "walki" - jak wyłapał m.in. Jesus Maturana z portalu "Euronews", w sieci pojawiła się petycja, w myśl której... finał należałoby powtórzyć. Trzeba przy tym przyznać, że zbiera ona coraz większe zasięgi.

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Finał mundialu 2026 powtórzony? Jest petycja. "Musimy zagwarantować uczciwość"

"Powtórzyć finał mistrzostw świata Argentyna - Hiszpania bez skorumpowanego sędziego" - taki tytuł, w języku hiszpańskim, nadano petycji, której autorką jest osoba podpisana jako Gisela Sanchez.

"MŚ to jedno z najbardziej wyczekiwanych i ekscytujących wydarzeń sportowych na świecie. (...) Jednak niedawny finał pomiędzy Argentyną a Hiszpanią został przyćmiony przez kontrowersyjne i skorumpowane zachowanie sędziego, który, zgodnie z nagraniami wideo, został przekupiony, by wpłynąć na wynik meczu" - padło w opisie odezwy.

Są to oczywiście bardzo poważne oskarżenia pod adresem Słoweńca Slavko Vincicia, który był rozjemcą we wspominanym wyżej spotkaniu - natomiast niespecjalnie poparte jakimikolwiek twardymi dowodami. Co ciekawe w trakcie i zaraz po finale pojawiały się przede wszystkim opinie, że Vincić... momentami faworyzował Argentynę, przymykając oko na faule zawodników tej kadry.

"To nie tylko kwestia sprawiedliwości dla Argentyny, ale i przyszłości światowej piłki nożnej. Musimy zagwarantować uczciwość sędziów na wszystkich poziomach sportu. Jeśli pozwolimy, by korupcja pozostała bezkarna na tej globalnej scenie, damy zły przykład przyszłym pokoleniom sportowców i kibiców" - napisała też Sanchez, która apeluje wprost do FIFA o powtórzenie starcia.

W ciągu kilku dni od utworzenia pod petycją zamieszczoną w serwisie Change.org podpisało się już ponad 85 tys. osób. Warto nadmienić, że tego typu wniosek nie ma jakiejkolwiek mocy wiążącej - FIFA mogłaby jedynie dobrowolnie rozważyć opcję powtórki, natomiast taki rozwój zdarzeń byłby ewenementem, naprawdę abstrakcyjnym wręcz ewenementem. Całość można potraktować więc bardziej jak anegdotę.

Co ciekawe to nie pierwsza "mundialowa" petycja online, o której zrobiło się ostatnio głośno. Swego czasu w sieci pojawiła się strona, której autorzy żądali... wykluczenia "Albicelestes" z czempionatu. W serwisie argentinaout.com zebrano wiele milionów podpisów, ale, jak widać, akcja nie na wiele się zdała.

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