Chcą Polaka na czele FIFA. To on ma walczyć z Infantino, sensacyjne nazwisko

Tegoroczne mistrzostwa świata oraz to, co działo się w ostatnim czasie wokół najważniejszej imprezy czterolecia, mocno odbiło się na wizerunku Gianniego Infantino. Szef FIFA najmocniej oberwał m.in. za decyzję o zawieszeniu kary dla Folarina Baloguna, po interwencji Donalda Trumpa.

Na mocną krytykę Infantino zdecydowała się przede wszystkim UEFA zarządzana przez Aleksandra Čeferina. Okazuje się, że europejska federacja już zastanawia się nad tym, kogo wystawić do walki ze Szwajcarem, który będzie ubiegać się trzecią kadencję. Na krótkiej liście nazwisk znalazł się Polak.

- Wiele federacji zrzeszonych w UEFA, w tym Belgia i Polska, poparłoby kandydaturę prezesa PSG, Nassera Al-Khelaifiego, w nadchodzących wyborach - informuje "talkSPORT", jednak Katarczyk nie chciałby zajmować tego urzędu. W takiej sytuacji wymieniane jest nazwisko... właściciela Legii Warszawa.

- Z informacji "talkSPORT" wynika również, że przedstawiciele władz piłkarskich z Bośni, Norwegii, Szwecji, Niemiec i Hiszpanii rozmawiali o poparciu innych kandydatów z Europy, w tym właściciela Legii, Dariusza Mioduskiego - czytamy dalej.

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Gdyby Al-Khealifi nie zdecydował się na to, aby kandydować w następnych wyborach, wtedy europejskie związki wchodzące w skład UEFA miałyby zdecydować się na wystawienie właśnie Dariusza Mioduskiego.

Z dalszych informacji dziennikarza wynika także, że najpewniej nie byłby on jedynym rywalem obecnego sternika światowej federacji. - Poza strukturami UEFA jako potencjalnego następcę Infantino wymienia się Victora Montaglianiego, szefa CONCACAF - czytamy.

Chociaż wydaje się, że Kanadyjczyk jest obecnie najbardziej zainteresowany ubieganiem się o kolejną kadencję sternika CONCACAF, to z pewnością wizja ewentualnego objęcia FIFA mogłaby go skłonić do podjęcia rywalizaji z Infantino i Mioduskim.

Celem UEFA, jak wskazuje dziennikarz, jest przede wszystkim niedopuszczenie do sytuacji, w której Infantino nie ma żadnego rywala w walce o reelekcje i tym razem federacja chce zmusić go do podjęcia merytorycznej duskusji oraz faktycznej walki o urząd.

Zgłoszenia kandydatów w nadchodzących wyborach na prezydenta FIFA przyjmowane są do 18 listopada. Wtedy to w Rabacie, stolicy Maroka, odbędą się wybory.

Dariusz Mioduski Lukasz Gdak East News

Dariusz Mioduski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News





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