Chcą być czarnym koniem MŚ. Zapewnili sobie awans. Dwa ciosy w Filadelfii

Reprezentacja Curacao swoim debiutem na mistrzostwach świata wzbudziła powszechną sympatię kibiców z całego globu. Pierwsze spotkanie zakończyło się pogromem 1:7 z rąk Niemców. Drugie starcie zaowocowało już premierowym punktem. Głównym ojcem sukcesu w postaci remisu 0:0 z Ekwadorem był bramkarz Curacao. Eloy Room notując 15 interwencji pobił dotychczasowy rekord mundialu.

To sprawiło, że "kopciuszek" wciąż zachowywał realne szanse na awans do fazy pucharowej. Na finiszu fazy grupowej stanęło przed nim poważne wyzwanie w postaci Wybrzeża Kości Słoniowej. Afrykańczycy na inaugurację pokonali 1:0 Ekwador, a w drugiej serii spotkań dopiero w końcówce stracili zwycięstwo w starciu z Niemcami.

Szybki gol zaskoczył "Kopciuszka". Rywal wykorzystał fatalny błąd

Piłkarze Curacao byli bliscy tego, by zaskoczyć przeciwnika już na starcie spotkania. W 2. minucie groźnie z dystansu uderzał Tahith Chong. Z jego próbą poradził sobie jednak Yahia Fofana, odbijając futbolówkę przed siebie.

Wybrzeże Kości Słoniowej jak najszybciej chciało przejąć kontrolę nad spotkaniem. Udało im się to już w 7. minucie, przy wydatnej pomocy przeciwnika. Fatalny błąd i tragiczną w konsekwencjach stratę zaliczyło Curacao przed swoim polem karnym. Piłkę przejął Yan Diomande, który błyskawicznie zagrał w środek pola karnego. Tam już czekał Nicolas Pepe, który strzałem z bliska dał WKS prowadzenie 1:0.

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Po stracie gola zawodnicy z Curacao nie poddali się, starając się zagrozić przeciwnikowi głównie uderzeniami z dystansu. Druga z prób Chonga, a także wcześniejsze uderzenie Juriena Gaariego były jednak niecelne. Drużyna Dicka Advocaata w ataku wyglądała obiecująco, lecz w defensywie popełniała proste błędy.

Jeden z nich w 38. minucie mógł zakończyć się drugim trafieniem. Ponownie futbolówkę na lewym skrzydle przejął Diomande. Genialny 19-latek znów dogrywał w pole karne, lecz tym razem nie doczekał się finalizacji ze strony partnerów z drużyny. Tuż przed przerwą odważnie w polu karnym zachował się Leandro Bacuna. Kapitan Curacao nabrał prędkości i minął rywali, a całą akcję zakończył strzałem z ostrego kąta wprost w boczną siatkę.

Początek drugiej połowy nie zwiastował zmiany wyniku. Franck Kessie uderzył tuż zza "szesnastki", ale nabił swojego kolegę Diomande i skończyło się na aucie bramkowym. Zaraz potem niżej notowany zespół próbował odpowiedzieć, Sherel Floranus uderzył tuż nad poprzeczką. Nie przekuło się to jednak na żaden zryw ofensywny. Za to swego dopięli Iworyjczycy. W 64. minucie Pepe skompletował dublet. Umożliwił mu to świetnym podaniem prostopadłym Sangare. Skrzydłowy świetnie uderzył lewą nogą po dłuższym słupku.

W ostatnich fragmentach dało się odczuć, że oba zespoły znają swój los. Do zwrotu akcji były przecież potrzebne trzy gole Curacao. Wynik mógł być wyższy - Obispo był blisko bramki samobójczej, a Elye Wahi zmarnował niezłą szansę na swojego premierowego gola dla kadry.

Curacao jedzie do domu, a Wybrzeże Kości Słoniowej awansuje do 1/16 finału z drugiego miejsca. Już teraz wie, że będzie miało trudnego rywala, trafi na 2. zespół grupy I, czyli albo Francję, albo Norwegię. Jeśli faktycznie chce być czarnym koniem turnieju, to nadchodzi idealna okazja, by to pokazać.

Statystyki meczu Curaçao 0 - 2 Wyb. Kości Słoniowej Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 11 7 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 7 3 Strzały zablokowane 2 1 Ataki 73 111

Yan Diomande Michael Miller/ISI Photos AFP

Kibice Curacao Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP AFP





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