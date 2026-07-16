Na boisku Argentyńczycy po raz kolejny udowodnili dlaczego są obrońcami tytułu. Półfinałowe starcie z Anglią nie układało się po ich myśli. Przez dłuższy czas mistrzowie świata przegrywali 0:1. Nie po raz pierwszy jednak na tym mundialu skutecznie odrobili straty.

Argentyńczycy znów mogli liczyć na Lionela Messiego. Co prawda legenda futbolu tym razem nie wpisała się na listę strzelców, ale swoimi dwiema asystami walnie przyczyniła się do odwrócenia przez "Albicelestes" wyniku meczu. Obrońcy tytułu wygrali 2:1 i w niedzielnym finale (początek o 21:00 czasu polskiego) zagrają z Hiszpanią.

Zanim jednak dojdzie do tego starcia, na całym świecie zrobiło się głośno o transparencie, jaki kilku piłkarzy Argentyny zaprezentowało po półfinale. Kapitan Tottenhamu Cristian Romero, obrońca Manchesteru United Lisandro Martinez i były pomocnik "Spurs", Giovani Lo Celso trzymali napis "Las Malvinas son Argentinas", czyli "Malwiny są argentyńskie".

FIFA nie chce transparentów politycznych. Tak ukaże mistrzów świata

Baner dotyczy wydarzeń historycznych. Konkretnie wojny Argentyny i Anglii z 1982 roku, której powodem były leżące na południowym Atlantyku wyspy. Brytyjskim politykom nie spodobało się zachowanie rywali i błyskawicznie domagali się, żeby FIFA wszczęła śledztwo.

Ich prośby zostaną spełnione. Dziennikarze "Mundo Deportivo" nie mają wątpliwości, że FIFA przeprowadzi postępowanie w tej sprawie. Śledztwo oficjalnie ruszy, gdy do światowej federacji wpłynie raport od sędziów z tego spotkania. Hiszpanie uważają, że tak jak 2014 roku, skończy się na karze grzywny dla mistrzów świata.

12 lat temu Argentyńczycy po towarzyskim starciu ze Słowenią zaprezentowali światu taki sam transparent i zostali ukarani grzywną w wysokości blisko 33 tys. euro.





To dlatego Anglia przegrała półfinał MŚ? "Zabójcze". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport