Mundial 2026 dobiegł końca. Była to bezsprzecznie jedna z największych edycji tej piłkarskiej imprez w historii jej istnienia. Wpłynęło na to kilka czynników, na czele z rozszerzeniem ilości drużyn, biorących udział w fazie zasadniczej turnieju oraz przeprowadzeniem tegorocznych MŚ w aż trzech krajach.

Na tym nie kończyły się jednak innowacje, planowane przez prezesa FIFA. Kilkanaście dni po finale mundialu Gianni Infantino zaproponował bowiem całkowicie abstrakcyjny pomysł - "sprywatyzowanie" kolejnych edycji mistrzostw świata oraz klubowych mistrzostw świata. Miałoby się to wydarzyć dzięki powołaniu do życia spółki FIFA Forward Enterprise, która przejęłaby komercyjne prawa do wspomnianych wyżej imprez.

Pomysł ten niemal natychmiast zakwestionowała jedna z największych kontynentalnych federacji piłkarskich świata - UEFA. Europejska konfederacja zapowiedziała nawet możliwość zbojkotowania kolejnego mundialu, jeśli niecodzienny plan Infantino wszedłby w życie. Do buntu przeciwko idei "prywatyzacji" MŚ przyłączyły się także dwie inne kontynentalne federacje - CONCACAF oraz AFC.

"Sromotna porażka" Infantino. Okrzyki radości słychać na całym świecie!

1 sierpnia świat obiegła długo wyczekiwana informacja. FIFA podjęła decyzję o całkowitym wycofaniu się z projektu "prywatyzacji" największych piłkarskich imprez świata.

- Po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt doprowadził do podziałów, które [...] nie służą już realizacji pierwotnie wyznaczonego celu. Naszym celem zawsze było - i zawsze będzie - jednoczenie się i doskonalenie. W związku z tym projekt (FIFA Forward Enterprise red.) nie będzie dalej procedowany i nie zostanie przyjęty - przekazał Infantino, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Słowa te natychmiast spotkały się z reakcją mediów z całego świata. Brytyjski "Daily Mail" podsumował oświadczenie prezesa FIFA jednym słowem - "Żenujące". W podobną stronę poszli redaktorzy portalu "Guardian", opisując decyzję Infantino jako "sromotną porażkę".

Hiszpańscy dziennikarze portalu "MARCA" podkreślili natomiast, jak istotną rolę w zszarganiu planów FIFA miały naciski ze strony światowego piłkarskiego społeczeństwa. To wszakże one stały się bezpośrednią przyczyną upadku ambitnego planu Infantino. Sens globalnych nacisków potwierdzili także ich koledzy po fachu z redakcji hiszpańskiego "ASA".

Hiszpański portal "El Pais" określił oświadczenie Infantino jako triumf milionów kibiców nad "zewnętrznymi graczami biznesowymi". "L'Equipe" twierdzi z kolei, że "nowatorski" pomysł prezesa FIFA spotkał się z oporem, którego nie obserwowaliśmy przy okazji żadnego innego pomysłu światowej federacji piłkarskiej. Włoska "La Gazzetta dello Sport" podsumowała natomiast zaistniałą sytuację w kilku bardzo konkretnych słowach - "Dość tego! Rozsądek zwyciężył".

Dużo chłodniej do tematu podeszli rodacy szefa FIFA. Dziennikarze szwajcarskiego portalu "Blick" podkreślili, że Infantino bardzo rzadko wycofuje się z obranego przez siebie kierunku, lecz tym razem naciski futbolowego społeczeństwa były zbyt duże, aby móc je zignorować.

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Gianni Infantino Eduardo Verdugo East News





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