Była 53. minuta. Co zrobił bramkarz? Ostatni test faworyta przed MŚ

Mecz z Peru był dla Hiszpanii dość istotny. Miał bowiem pomóc odbudować morale po ostatnim bardzo zaskakującym i przy tym nieco martwiącym z ich punktu widzenia remisie z Irakiem.

Na Estadio Cuauhtémoc w Puebli szybko stało się jednak jasne, że tym razem kibiców z Półwyspu Iberyjskiego nie czeka przykra powtórka z rozrywki. Strzelanie rozpoczął już w 2. minucie Mikel Oyarzabal, popisując się pięknym uderzeniem sprzed pola karnego.

Druga bramka dla podopiecznych Luisa de la Fuente padła dokładnie pół godziny później. Wówczas w centrum zdarzeń znalazł się duet z FC Barcelona - w rolę asystenta wcielił się Ferran Torres, który pomknął prawą flanką i spod samej linii końcowej dograł piłkę w pole karne, tuż przed bramkę, gdzie w odpowiednim czasie nadbiegł Pedri, trafiając do siatki.

Mimo dwubramkowej przewagi grającej niemal w galowym składzie Hiszpanii trzeba jednak było docenić postawę piłkarzy Peru, których gra i postawa fragmentami mogła się podobać i zostać spuentowana golem. Tak było choćby tuż po trafieniu na 2:0, gdy w pole karne "La Roja" wbiegł Adrian Ugarriza i zdołał nawet minąć wychodzącego z bramki Unaia Simona. Gdy zdecydował się na strzał kąt był już jednak na tyle ostry, że jego próba zakończyła się niepowodzeniem.

Hiszpania ogrywa Peru przed inauguracją mistrzostw świata

W przerwie Luis de la Fuente zdecydował się na cztery roszady. Na boisku pojawili się David Raya, Eric Garcia, Dani Olmo oraz Yeremi Pino. I to właśnie ten ostatni pomógł zdobyć Hiszpanom trzecią bramkę w 53. minucie.

Największy wkład w zmianę wyniku wniósł jednak... bramkarz Peru - Pedro Gallese. 36-latek sam wbił piłkę do własnej bramki, chcąc prawdopodobnie przenieść ją nad poprzeczką. Gdyby nie jego niefortunna interwencja, w "szesnastce" prawdopodobnie nie doszłoby do większego zagrożenia.

W 66. minucie także i Peru doczekało się jednak swojego gola. A strzelił go Jairo Velez, wykorzystując cudne podanie Marcosa Lopeza.

Hiszpanie mogą już oczekiwać na swój pierwszy mecz grupowy na mistrzostwach świata. A ten czeka ich za niespełna tydzień - 15 czerwca, gdy zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. W tym czasie Luis de la Fuente będzie chciał najprawdopodobniej popracować głównie nad grą obronną swojej drużyny, bo ta pozostawiała dzisiaj najwięcej do życzenia.

Statystyki meczu Peru 1 - 3 Hiszpania Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 9 8 Strzały celne 2 2 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 2 2 Ataki 40 86

Pedri AFP





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