Leo Messi po raz kolejny udowodnił, że nie bez powodu jest piłkarzem, który ma na swoim koncie najwięcej - bo aż osiem - Złotych Piłek. Argentyńczyk w nocy z 16 na 17 czerwca rozpoczął oficjalnie swój szósty mundial od meczu z Algierią i już od pierwszych minut starał się otworzyć wynik spotkania. Kapitan "Albicelestes" w szóstej minucie strzelił pierwszą bramkę, ta jednak nie została uznana przez Szymona Marciniaka, gdyż 38-latek znajdował się na pozycji spalonej. Falstart ten nie powstrzymał jednak Messiego od kolejnych prób, aż wreszcie w 17. minucie spotkania gwiazdor Interu Miami w końcu wpisał się na listę strzelców i zapewnił Argentynie pierwszą bramkę. Dla piłkarza był to 14. gol w karierze na mistrzostwach świata.

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Na jednym goli Messi jednak nie poprzestał i w drugiej połowie meczu na Arrowhead Stadium ponownie przechytrzył on bramkarza Algierii, powiększając przewagę swojej drużyny nad rywalem do 2:0. Tym razem kapitan Argentyny popisał się niebywałym refleksem i gdy Zidane obronił strzał Alexisa Mac Allistera, Messi podbiegł do piłki i ponownie wpisał się na listę strzelców.

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Raz, dwa, trzy. Hat trick Leo Messiego na start mundialu w meczu z Algierią

Gdy wydawało się, że Leo Messi nie sprawi już większej sensacji na stadionie w Kansas, legendarny Argentyńczyk udowodnił, że wciąż stać go na wiele. Była 76. minuta spotkania, gdy ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki po raz kolejny z sukcesem oddał strzał na bramkę rywala. Po asyście Nico Gonzaleza 38-latek zdobył trzecią bramkę i już w pierwszym meczu "Biało-Błękitnych" skompletował hat tricka. W 80. minucie meczu lider argentyńskiej ekipy opuścił boisko, nagrodzony gromkimi brawami ze strony zasiadających na trybunach kibiców.

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Leo Messi w meczu Argentyna - Algieria był jedynym piłkarzem, który wpisał się na listę strzelców. Mecz zakończył się triumfem ekipy z Ameryki Południowej 3:0.

Lionel Messi Luis ROBAYO AFP

Leo Messi Luis ROBAYO AFP

Lionel Messi AFP





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