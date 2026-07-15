Burza wokół reklam na mundialu, TVP musiała się tłumaczyć. Padło słowo "FIFA"

Powoli do końca zbliżają się aktualnie trwające mistrzostwa świata. W finale po wtorkowym zwycięstwie 2:0 z Francją zameldowała się już Hiszpania, natomiast w środę do walki przystąpią Anglicy oraz Argentyńczycy. Mimo to w mediach dalej pojawiają się wieści zupełnie niezwiązane ze sportem.

Są za to związane z Giannim Infantino - prezesem FIFA. W końcu podczas aktualnych mistrzostw nie brakuje skandali, a jednym z nich było m.in. wprowadzenie przerw na nawodnienie. Powodem miały być wysokie temperatury na obiektach, lecz część z nich ma zamykane dachy oraz klimatyzację.

Przedstawiciele mediów oraz sami kibice szybko zorientowali się, że wcale nie chodzi o nawodnienie, a o reklamy, które są puszczane na obiekcie oraz w telewizjach. To długo nie dotyczyło Polski, bowiem TVP, czyli jedyna polska stacja telewizyjna, która ma prawa do pokazywania spotkań reklam nie puszczała aż do ćwierćfinałów.

Niestety dla wszystkich widzów doszło już do zmiany. I TVP normalnie reklamy pokazuje. Kilka pytań w tej kwestii do stacji telewizyjnej zadał serwis "Presserwis". Jednym z nich było, czy na spoty reklamowe w trakcie spotkań jest duży popyt. Odpowiedź nie zostawiła żadnych wątpliwości.

- Aktualnie rozmawiamy o ostatnich wolnych miejscach reklamowych. Mogą z nich korzystać wszyscy reklamodawcy - FIFA nie zastrzega w tym przypadku, inaczej niż przy reklamie L-Screen, wyłączności dla swoich partnerów - czytamy.

TVP puszcza reklamy zgodnie z przepisami? Jest wytłumaczenie

Co więcej, TVP dodała również, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Reklamy puszczane w trakcie spotkań pozwalają stacji nieco zamortyzować koszty zakupu praw licencyjnych.

- Emisja reklam w przerwach na nawodnienie nie jest kwestią interpretacji tylko zapisów ustawy o radiofonii i telewizji, o których mówi art. 16a ust. 7 oraz art. 16a ust. 2. W trakcie transmisji zawodów sportowych publiczny nadawca może nadawać reklamy w regulaminowych przerwach - uzupełniono.

Do końca mundialu pozostały już trzy spotkania. Drugi półfinał pomiędzy Anglią oraz Argentyną zaplanowany jest na środę 15 lipca. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Gianni Infantino ADEM ALTAN / AFP AFP

Kadr z meczu Argentyna - Egipt AFP/AFP AFP





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