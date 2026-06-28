Burza w Iranie po decyzji Marciniaka. Oto pierwsza decyzja FIFA. Polak pominięty

W trakcie trwającego mundialu Szymon Marciniak poprowadził do tej pory dwa spotkania. Rozstrzygał w starciu Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). W obu przypadkach zarzucano mu popełnienie katastrofalnych błędów.

Zarzut numer jeden - brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego za rzekomo brutalny faul. Zarzut numer dwa - anulowanie bramki Iranu z doliczonego czasu gry. Ta druga decyzja poskutkowała odpadnięciem Persów z turnieju.

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W obu wspomnianych sytuacjach Polak zachował się prawidłowo. Słuszność werdyktu Marciniaka w sytuacji z faulem Messiego potwierdził szef sędziów FIFA - Pierlugi Collina. Temat zamknięty.

Do tej poty nie opadła jednak burza po meczu Egipt - Iran. W tym spotkaniu Marciniak podyktował dla Irańczyków rzut karny (nie wykorzystał go Mehdi Taremi), ale w 90+3. minucie nie uznał bramki zdobytej przez Shoję Khalilzadeha.

Po analizie VAR nasz arbiter uznał, że gol został strzelony z pozycji spalonej. Powtórki wideo przekonują, że miał rację. Mimo to w Iranie zawrzało.

Irańscy kibice nie wierzą w siłę obrazu. Nazywają Polaka "złodziejem" i grzmią o skandalu. Chcieliby świętować drugie miejsce w grupie i awans do fazy pucharowej. Zamiast tego muszą się pogodzić z faktem, że ich drużyna wraca do domu już po zasadniczej części turnieju.

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Wielu obserwatorów wierzy, że Marciniak nie znalazł się w obsadzie pierwszych czterech meczów w 1/16 finału z powodu popełnionego "błędu" . Nie ma to jednak pokrycia ze stanem faktycznym. Polak wydaje się pewniakiem do dalszego udziału w turnieju i zapewne otrzyma do poprowadzenia jedno z kolejnych spotkań.

FIFA zdecydowała, że w starciu RPA z Kanadą gwizdał będzie Portugalczyk Joao Pinheiro. Konfrontację Brazylii z Japonią powierzono Maurizio Marianiemu z Włoch. Mecz Niemcy - Paragwaj trafił do Jalala Jayeda z Maroka, z kolei nad prawidłowym przebiegiem potyczki Holandia - Maroko czuwał będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio.

Komplet par 1/16 finału MŚ 2026 znajdziesz TUTAJ.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak PIOTR DZIURMAN East News

Szymon Marciniak David Ramos AFP





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