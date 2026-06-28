Burza w Iranie po decyzji Marciniaka. Oto pierwsza decyzja FIFA. Polak pominięty
Szymon Marciniak cieszy się niezmiennie wysokimi notowaniami u władz sędziowskich FIFA. Polak poprowadził już dwa spotkania w finałach MŚ 2026 i po obu zebrał dobre noty, mimo że za każdym razem żarliwie dyskutowano o jego decyzjach. Rozjemca z Płocka czeka teraz na przydział do fazy pucharowej. Właśnie ogłoszono obsadę pierwszych czterech potyczek 1/16 finału.
W trakcie trwającego mundialu Szymon Marciniak poprowadził do tej pory dwa spotkania. Rozstrzygał w starciu Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). W obu przypadkach zarzucano mu popełnienie katastrofalnych błędów.
Zarzut numer jeden - brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego za rzekomo brutalny faul. Zarzut numer dwa - anulowanie bramki Iranu z doliczonego czasu gry. Ta druga decyzja poskutkowała odpadnięciem Persów z turnieju.
FIFA wyznacza sędziów 1/16 finału. Pierwsze mecze bez udziału Szymona Marciniaka
W obu wspomnianych sytuacjach Polak zachował się prawidłowo. Słuszność werdyktu Marciniaka w sytuacji z faulem Messiego potwierdził szef sędziów FIFA - Pierlugi Collina. Temat zamknięty.
Do tej poty nie opadła jednak burza po meczu Egipt - Iran. W tym spotkaniu Marciniak podyktował dla Irańczyków rzut karny (nie wykorzystał go Mehdi Taremi), ale w 90+3. minucie nie uznał bramki zdobytej przez Shoję Khalilzadeha.
Po analizie VAR nasz arbiter uznał, że gol został strzelony z pozycji spalonej. Powtórki wideo przekonują, że miał rację. Mimo to w Iranie zawrzało.
Irańscy kibice nie wierzą w siłę obrazu. Nazywają Polaka "złodziejem" i grzmią o skandalu. Chcieliby świętować drugie miejsce w grupie i awans do fazy pucharowej. Zamiast tego muszą się pogodzić z faktem, że ich drużyna wraca do domu już po zasadniczej części turnieju.
Wielu obserwatorów wierzy, że Marciniak nie znalazł się w obsadzie pierwszych czterech meczów w 1/16 finału z powodu popełnionego "błędu" . Nie ma to jednak pokrycia ze stanem faktycznym. Polak wydaje się pewniakiem do dalszego udziału w turnieju i zapewne otrzyma do poprowadzenia jedno z kolejnych spotkań.
FIFA zdecydowała, że w starciu RPA z Kanadą gwizdał będzie Portugalczyk Joao Pinheiro. Konfrontację Brazylii z Japonią powierzono Maurizio Marianiemu z Włoch. Mecz Niemcy - Paragwaj trafił do Jalala Jayeda z Maroka, z kolei nad prawidłowym przebiegiem potyczki Holandia - Maroko czuwał będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio.
Komplet par 1/16 finału MŚ 2026 znajdziesz TUTAJ.