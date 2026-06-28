Burza w Iranie po decyzji Marciniaka. Oto pierwsza decyzja FIFA. Polak pominięty

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Szymon Marciniak cieszy się niezmiennie wysokimi notowaniami u władz sędziowskich FIFA. Polak poprowadził już dwa spotkania w finałach MŚ 2026 i po obu zebrał dobre noty, mimo że za każdym razem żarliwie dyskutowano o jego decyzjach. Rozjemca z Płocka czeka teraz na przydział do fazy pucharowej. Właśnie ogłoszono obsadę pierwszych czterech potyczek 1/16 finału.

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Szymon MarciniakDeFodi ImagesNewspix.pl

W trakcie trwającego mundialu Szymon Marciniak poprowadził do tej pory dwa spotkania. Rozstrzygał w starciu Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). W obu przypadkach zarzucano mu popełnienie katastrofalnych błędów.

Zarzut numer jeden - brak czerwonej kartki dla Lionela Messiego za rzekomo brutalny faul. Zarzut numer dwa - anulowanie bramki Iranu z doliczonego czasu gry. Ta druga decyzja poskutkowała odpadnięciem Persów z turnieju.

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W obu wspomnianych sytuacjach Polak zachował się prawidłowo. Słuszność werdyktu Marciniaka w sytuacji z faulem Messiego potwierdził szef sędziów FIFA - Pierlugi Collina. Temat zamknięty.

Do tej poty nie opadła jednak burza po meczu Egipt - Iran. W tym spotkaniu Marciniak podyktował dla Irańczyków rzut karny (nie wykorzystał go Mehdi Taremi), ale w 90+3. minucie nie uznał bramki zdobytej przez Shoję Khalilzadeha.

Po analizie VAR nasz arbiter uznał, że gol został strzelony z pozycji spalonej. Powtórki wideo przekonują, że miał rację. Mimo to w Iranie zawrzało.

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Irańscy kibice nie wierzą w siłę obrazu. Nazywają Polaka "złodziejem" i grzmią o skandalu. Chcieliby świętować drugie miejsce w grupie i awans do fazy pucharowej. Zamiast tego muszą się pogodzić z faktem, że ich drużyna wraca do domu już po zasadniczej części turnieju.

Wielu obserwatorów wierzy, że Marciniak nie znalazł się w obsadzie pierwszych czterech meczów w 1/16 finału z powodu popełnionego "błędu" . Nie ma to jednak pokrycia ze stanem faktycznym. Polak wydaje się pewniakiem do dalszego udziału w turnieju i zapewne otrzyma do poprowadzenia jedno z kolejnych spotkań.

FIFA zdecydowała, że w starciu RPA z Kanadą gwizdał będzie Portugalczyk Joao Pinheiro. Konfrontację Brazylii z Japonią powierzono Maurizio Marianiemu z Włoch. Mecz Niemcy - Paragwaj trafił do Jalala Jayeda z Maroka, z kolei nad prawidłowym przebiegiem potyczki Holandia - Maroko czuwał będzie Brazylijczyk Wilton Sampaio.

Komplet par 1/16 finału MŚ 2026 znajdziesz TUTAJ.

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Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News
sędzia piłkarski w turkusowym stroju z odznaką FIFA REFEREE na tle rozmazanej publiczności, wyposażony w mikrofon i zegarek
Szymon MarciniakPIOTR DZIURMANEast News
Sędzia piłkarski w żółtej koszulce z mikrofonem na uchu wydaje polecenie gestem ręki, w tle rozmyte postacie kibiców na trybunach.
Szymon MarciniakDavid RamosAFP


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