Burza w Brazylii. "Będziesz to wyjaśniać". Gwiazdor opuszcza reprezentację?

Wokół reprezentacji Brazylii, jak to zawsze przy okazji mundialu, dzieje się bardzo wiele. Nie tylko jej mecze generują duże zainteresowanie. To, co dzieje się poza boiskiem - również.

Forma Viniciusa, niechęć Ancelottiego do Endricka oraz kontuzja Raphinhi - to trzy główne tematy wokół Canarinhos. W tym momencie najbardziej gorącym jest ten ostatni.

Raphinha doznał urazu mięśniowego podczas meczu z Haiti - w drugiej rundzie fazy grupowej. Badania wykazały, że piłkarz Barcelony na pewno opuści ostatnie spotkanie ze Szkocją, ale jego udział w mundialu, jeśli Brazylia awansuje np. do ćwierćfinału lub półfinału, nie jest wykluczony.

Vampeta wypalił o problemach finansowych i rodzinnych Raphinhi

Mistrz świata z 2002 roku Vampeta (właściwie Marcos André Batista Santos) w podcaście "Red Cast" powiedział, że Raphinha w tym momencie ma problemy nie tylko ze zdrowiem.

- Raphinha przechodzi przez poważne problemy rodzinne i finansowe. Modli się, żeby móc przejść do Al-Hilal. Bardzo źle to znosi - mówił były piłkarz.

Vampeta zasugerował również, że ze względu na problemy osobiste Raphinha może nawet opuścić mundial. Słowa Brazylijczyka odbiły się bardzo szerokim echem na całym świecie. Głównie w Kraju Kawy.

Szybka reakcja. "Będziesz wyjaśniać te kłamstwa"

Najbliższe otoczenie Raphinhi musiało więc na nie zareagować. Kuzyn piłkarza w mediach społecznościowych mocno zasugerował, że słowa Vampety to kłamstwa.

- Będziesz musiał wyjaśnić te kłamstwa, kolego - napisał w mediach społecznościowych Igor Padilha.

Raphinha jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w Barcelonie i wcześniej nie przejawiał żadnych problemów pozaboiskowych. Słowa Vampety od początku wydawały się więc mało prawdopodobne. Mistrz świata w 2002 wypowiedział je, wywołując negatywny szum wokół reprezentacji Brazylii przed bardzo ważnym meczem.

Pod nieobecność Raphinhi jeszcze większa odpowiedzialność za grę ofensywną Brazylii będzie spoczywać na Viniciusie. Możliwe, że swoją szansę na grę na mundialu w końcu dostanie Endrick.

Raphinha ROBERTO SCHMIDT AFP

Robert Lewandowski i Raphinha - najskuteczniejsi zawodnicy Barcelony MATTHIEU MIRVILLE AFP

Raphinha AFP





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