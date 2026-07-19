Liczba zarzutów pod adresem FIFA i stojącego na jej czele Gianniego Infantino w trakcie tegorocznych mistrzostw świata zdaje się nie mieć końca. Mundial 2026 wygenerował gigantyczne emocje i wykreował wielu bohaterów. Obfitował przy tym niestety w wiele skandali.

Reprezentant Hiszpanii oburzony cenami biletów. "To wstyd"

Przed wielkim finałem, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna pojawił się kolejny poważny zarzut pod adresem przewodniczącego FIFA. Jego wagę potęguje fakt, że pochodzi ze strony jednego z reprezentantów Hiszpanii - Borji Iglesiasa.

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Napastnika "La Furia Roja" oburzyły ceny biletów na finał mistrzostw świata, które przyprawiały o zawrót głowy. Według danych SeatGeek udostępnionych przez "The Athletic", średnia cena biletów na finał Hiszpania - Argentyna na rynku wtórnym wynosi 12 751 dolarów.

To wstyd

Borja Iglesias krytykuje FIFA Instagram/borjaiglesias9 materiały prasowe

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Dlaczego to zarzut pod adresem FIFA? Ponieważ organizacja postanowiła wystartować z platformą, na której legalnie można odsprzedać bilety. Haczyk? Prowizja na poziomie 15 procent od sprzedającego i 15 procent od kupującego. Ale przynajmniej "legalnie" - pod pretekstem wyeliminowania procederu tzw. "koników". A przy okazji to możliwość do kolejnego zarobku na turnieju.

Rosnące ceny wejściówek wywołały oburzenie wśród kibiców, którzy zarzucają FIFA, że odcina futbol od jego korzeni. Jak podkreślają, piłka nożna historycznie była sportem klasy pracującej, lecz dziś zwykli fani są coraz częściej wykluczani z możliwości oglądania meczów na żywo przez wysokie ceny biletów i oficjalnych produktów. A zapowiada się niestety, że będzie jeszcze gorzej - drożej.

Borja Iglesias na mundialu nie odgrywał do tej pory zbyt dużej roli. Dość powiedzieć, że na murawie pojawił się tylko raz i to na minutę. Luis de la Fuente wpuścił go w doliczonym czasie gry w rywalizacji z Portugalią. W kolejce przed nim do gry na ataku są Mikel Oyarzabal i Ferran Torres

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