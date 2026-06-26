Burza po tym wpisie wicepremiera z PiS ws. Niemców. Ludzie nie wytrzymali

Po zwycięstwach nad Curacao (7:1) i Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1) reprezentacja Niemiec zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie na mundialu. Do ostatniego grupowego spotkania przystąpiła zatem bez większej presji. I sprawiła niespodziankę, przegrywając z Ekwadorem 1:2.

W trakcie pojedynku doszło do kontrowersji, która jest omawiana zarówno przez polskie jak i światowe media. Tuż przed otwierającym wynik golem Leroya Sane Aleksandar Pavlović próbował opanować piłkę z uniesioną bardzo wysoko nogą, w efekcie trafiając w głowę Pedra Vite.

Pojawiły się wątpliwości co do tego, czy bramka dla Niemiec w ogóle powinna zostać uznana. Do chóru zaniepokojonych dołącza Piotr Gliński, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego (a przez rok także sportu włączonego do resortu) za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, a dziś poseł na Sejm.

Ostro pod wpisem Piotra Glińskiego. Nie zostawiają suchej nitki

"W piłce nożnej przepisy zabraniają kopać przeciwnika w głowę. Chyba że kopie Niemiec. Im wolno. Pan płaci, pan może... Niebywały, chamski skandal" - tak domniemany faul Pavlovića i decyzję o uznaniu bramki dla Niemców komentuje na platformie X Piotr Gliński.

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W komentarzach aż się zagotowało. Wielu internautów nie zostawia na Glińskim suchej nitki za sposób sformułowania wypowiedzi. "Polecam wiatraczek. Chłodzi głowę i myśli zanim się coś takiego napisze", "Weź się Pan za coś, na czym się znasz!", "Masakra, jaki poziom kultury i wiedzy" - czytamy w tych łagodniejszych osądach.

Temat wpisu polityka pojawił się również w Kanale Sportowym. Mateusz Borek nie gryzł się w język. "Jeśli coś takiego pisze facet, który był ministrem kultury, to trzeba naprawdę być idiotą. Mówię to z pełną świadomością" - powiedział.

Jasno przekazał, jak odbiera wpis Glińskiego. "Jeśli człowiek wykształcony, który za pieniądze podatników pełnił w tym kraju funkcję ministra kultury, pisze takie słowa, to jest to wpis prowokujący społeczeństwo, znowu je dzielący, kompletnie idiotyczny, absurdalny, bzdurny. Ja tego w ogóle nie rozumiem" - wytłumaczył.

A na koniec zwrócił się z apelem do polityka. "Proszę, panie Gliński, naprawdę nie łączyć tej waszej syfiastej polityki z mistrzostwami świata i z tym, co dzieje się na boisku. Dziękuję, danke sehr" - podsumował.





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport