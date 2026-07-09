Burza po tym, co zrobiła FIFA. Gwiazdor zagrożony. Porównują go do Messiego

Trudno nie odnieść wrażenia, że reprezentacja Francji stała się głównym kandydatem do zgarnięcia mistrzostwa świata. Po pięciu spotkaniach finaliści ostatniego mundialu mają na koncie komplet zwycięstw. Pokonywali kolejno Senegal (3:1), Irak (3:0), Norwegię (4:1), Szwecję (3:0) i Paragwaj (1:0).

W każdym z tych spotkań od pierwszej minuty wystąpiłMichael Olise. 24-letni zawodnik Bayernu Monachium stał się jednym z liderów "Trójkolorowych". Nawet pomimo faktu, że w każdym z wymienionych spotkań nie zdołał ani razu wpisać się na listę strzelców.

Na mundialu jeszcze nie strzelił, ale porównują go do Messiego

Jak podaje platforma "WhoScored", podczas trwających mistrzostw świata Olise jest zawodnikiem z największą liczbą oddanych strzałów - 14 - niezamienionych na żadną bramkę. Zupełnie inaczej wygląda statystyka asyst. W tej klasyfikacji Francuz z pięcioma ostatnimi podaniami przed golem kolegi jest liderem.

- Olise jest piłkarzem wyjątkowym. Mógłby otworzyć jakąś firmę usługową, bo jego serwis jest najlepszy na świecie. Dla mnie jest - użyję neologizmu - "messiowaty". Widzę w nim Messiego. Mówię o sposobie pojmowania boiska i przestrzeni oraz o tych piłkach przeszywających linie - mówił na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek.

- Powiedziałbym, że to jest apozycyjna dziesiątka. On w każdym sektorza boiska potrafi grać jak "dycha". (…) Na tym turnieju widać, że Kylian Mbappe i Michael Olise są skazania na grę ze sobą. Muszą grać w tym samym klubie. Niestety biznesowo wystawił się Florentino Perez, bo powiedział, że Real zaproponuje 150 milionów, ale jak będzie trzeba, to damy 180 milionów, a jak Bayern się nie zgodzi, to przebijemy transfer Neymara do PSG. Sam się podbił - dodawał.

Poprzedni sezon był najlepszy w krótkiej karierze Michaela Olise. W 52 spotkaniach zdobył 22 bramki i zanotował 31 asyst. Istny kosmos. Wszystko to sprawiło, że obecnie trudno wyobrazić sobie bez niego reprezentację Francji oraz drużynę Bayernu, gdzie trafił z Crystal Palce w 2024 roku za ponad 50 milionów euro. Teraz nikt nie podważa wydanej kwoty. W przeszłości Olise był również zawodnikiem angielskiego Reading, które sprzedawało go do ekipy "Orłów" za niecałe dziesięć milionów euro. Piłkarskie szlify zbierał także w szkółkach Arsenalu, Chelsea i Manchesteru City.

Bezlitosny cios od FIFA

Podczas spotkania z Paragwajem w ostatnich minutach 24-latek obejrzał od sędziego Ilgiza Tantasheva żółtą kartkę za rzekome uderzenie Matiasa Galarzy. Problem w tym, że Francuz praktycznie nie dotknął Paragwajczyka, a arbiter dał się złapać na tanią "symulkę" zawodnika z Ameryki Południowej.

Konsekwencje są następujące - jeśli w ćwierćfinałowym meczu z Marokiem Olise otrzymałby kolejny kartonik, zabrakłoby go w ewentualnym starciu półfinałowym. "Trójkolorowi" próbowali odwołać się od kartki swojego gwiazdora, jednak FIFA była nieugięta i utrzymała pierwotną, w opinii całego środowiska sportowego błędną decyzję.

Tak czy inaczej starcie Francji z Marokiem zapowiada się niezwykle ciekawie. Ekipa z Afryki nie jest już nawet traktowana jako "czarny koń", skoro na mundialu w Katarze zajęła czwarte miejsce. Obecnie zespół Mohameda Ouahbiego na trwających mistrzostwach świata nie przegrał meczu, a w 1/16 finału wyeliminował Holandię po rzutach karnych. Przed spotkaniem z Francuzami emocje buzują również ze względu na konotacje polityczne, historyczne i społeczne. Dla obu stron to wydarzenie o wiele głębsze niż sport.

Być może w tym spotkaniu znów będzie błyszczał Michael Olise, który w wolnym czasie uwielbia grać w szachy. Niektórzy twierdzą nawet, że to jego "cicha obsesja". Pasję tę zakorzeniła w nim matka, mająca francusko-algierskaie korzenie. Z pewnością strategiczne myślenie przydaje się potem na boisku.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z meczu Francja - Maroko w Interii Sport.

Michael Olise FRANCK FIFE AFP

Michael Olise ALAIN JOCARD AFP

Michael Olise Justin Setterfield AFP





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