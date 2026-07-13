Burza po telefonie Trumpa. Zaskakujące kulisy. Jednoosobowa decyzja

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Sprawa zawieszenia wykonania kary, jaka spadła na Folarina Baloguna po obejrzeniu czerwonej kartki obejrzanej przez Amerykanina w meczu z Bośnią i Hercegowiną wywołała niemałą aferę na tegorocznym mundialu. Zwłaszcza, że wmieszał się w nią sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, interweniując telefonicznie u władz FIFA. Wiemy już, jak zapadła bulwersująca decyzja w sprawie 25-latka, a dokładniej - kto ją podjął. Kulisy całego zamieszania przedstawiła redakcja "The Times".

Gianni Infantino i Donald Trump nocą w garniturach; w rogu ramka z innym mężczyzną w geście modlitwy.
Na zdjęciu szef FIFA Gianni Infantino oraz prezydent USA Donald TrumpSAUL LOEB / AFP / ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

- To przekroczenie czerwonej linii - alarmowała UEFA, gdy okazało się, że Folarin Balogun nie odbędzie w meczu 1/8 finału z Belgią kary zawieszenia, jaka automatycznie spadła na niego po obejrzeniu czerwonej kartki w starciu z Bośnią i Hercegowiną.

Decyzja FIFA wywołała ogromne poruszenie. Stanowiła bowiem niespotykany dotąd precedens, w który dodatkowo wmieszał się świat polityki. Wszak werdykt przyjął z triumfem prezydent USA Donald Trump publicznie obwieszczając, że sam interweniował w tej sprawie u władz światowego futbolu.

- Poprosiłem tylko o sprawdzenie sytuacji. Nie mówiłem, że muszą to zrobić. To nawet nie było przewinienie. Ten sędzia, którego przeszłość budzi pewne wątpliwości, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć - tłumaczył przywódca Stanów Zjednoczonych.

Jak podjęta została budząca wielkie kontrowersje decyzja? Kulisy całego zamieszania przedstawił Martyn Ziegler.

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Z przedstawionej przez głównego reporter sportowego "The Times" relacji wynika, że za wszystkim stoi jeden człowiek, a jest nim zasiadający we władzach FIFA Mohammed Al Kamali.

- W Komitecie Dyscyplinarnym FIFA jest 18 członków, ale bezprecedensowa decyzja o uchyleniu automatycznej dyskwalifikacji Baloguna została podjęta przez jedną osobę - przewodniczącego Mohammeda Al Kamalego ze Zjednoczonych Emiratów Arabaskich. Nikt inny nie był w tej sprawie konsultowany - czytamy.

I zaskakujący obrót spraw nie uratował jednak - jak dobrze pamiętamy - reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która została rozbita przez Belgów 4:1. A stworzone napięcie źle przełożyło się na występ samego Folarina Baloguna, który był w tamtym spotkaniu cieniem samego siebie. Całe zajście zostanie jednak zapamiętane na długo jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów mistrzostw świata. I to nie tylko w skali tegorocznej imprezy.

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Gianni InfantinoALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP


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