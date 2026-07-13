- To przekroczenie czerwonej linii - alarmowała UEFA, gdy okazało się, że Folarin Balogun nie odbędzie w meczu 1/8 finału z Belgią kary zawieszenia, jaka automatycznie spadła na niego po obejrzeniu czerwonej kartki w starciu z Bośnią i Hercegowiną.

Decyzja FIFA wywołała ogromne poruszenie. Stanowiła bowiem niespotykany dotąd precedens, w który dodatkowo wmieszał się świat polityki. Wszak werdykt przyjął z triumfem prezydent USA Donald Trump publicznie obwieszczając, że sam interweniował w tej sprawie u władz światowego futbolu.

- Poprosiłem tylko o sprawdzenie sytuacji. Nie mówiłem, że muszą to zrobić. To nawet nie było przewinienie. Ten sędzia, którego przeszłość budzi pewne wątpliwości, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć - tłumaczył przywódca Stanów Zjednoczonych.

Jak podjęta została budząca wielkie kontrowersje decyzja? Kulisy całego zamieszania przedstawił Martyn Ziegler.

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Z przedstawionej przez głównego reporter sportowego "The Times" relacji wynika, że za wszystkim stoi jeden człowiek, a jest nim zasiadający we władzach FIFA Mohammed Al Kamali.

- W Komitecie Dyscyplinarnym FIFA jest 18 członków, ale bezprecedensowa decyzja o uchyleniu automatycznej dyskwalifikacji Baloguna została podjęta przez jedną osobę - przewodniczącego Mohammeda Al Kamalego ze Zjednoczonych Emiratów Arabaskich. Nikt inny nie był w tej sprawie konsultowany - czytamy.

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I zaskakujący obrót spraw nie uratował jednak - jak dobrze pamiętamy - reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która została rozbita przez Belgów 4:1. A stworzone napięcie źle przełożyło się na występ samego Folarina Baloguna, który był w tamtym spotkaniu cieniem samego siebie. Całe zajście zostanie jednak zapamiętane na długo jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów mistrzostw świata. I to nie tylko w skali tegorocznej imprezy.

Folarin Balogun Jamie Squire AFP

Gianni Infantino ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP





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