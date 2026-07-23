To były tygodnie niezapomnianych sportowych emocji. 19 lipca oficjalnie końca dobiegło największe piłkarskie święto tego roku - mistrzostwa świata.

W tym czasie USA, Kanada oraz Meksyk stały się areną zmagań najlepszych reprezentacji na planecie. To naturalnie wiązało się z masą wiekopomnych momentów, uskrzydlających zwycięstwo oraz bolesnych porażek. Nie zabrakło również licznych kontrowersji, które zdecydowanie nie omijały organizatorów tegorocznych piłkarskich MŚ.

W jedną z najgłośniejszych spraw zamieszani byli prezydent USA Donald Trump oraz prezes FIFA Gianni Infantino. Chodzi o niechlubne anulowanie czerwonej kartki, którą w starciu z Bośniakami obejrzał Folarin Balogun. Od tych wydarzeń minęło już trochę czasu. Echa głośnej decyzji słyszalne są jednak aż do teraz.

Oficjalna skarga pod adresem Trumpa i Infantino. To dopiero początek buntu

Jak podaje szanowany dziennik "The Times", opisana wyżej manipulacja rozsierdziła prezydent Norweskiego Związku Piłki Nożnej Lise Klaveness. Głowa tamtejszego związku piłkarskiego postanowiła złożyć oficjalną skargę do Komisji Etyki FIFA. Głównym jej punktem jest ingerencja amerykańskiej głowy państwa w niezależność mistrzostw świata.

Kiedy naginasz zasady w ten sposób, wkraczasz na równię pochyłą, która zagraża całej dyscyplinie

Nie była ona jedyną działaczką, która postanowiła wyrazić zdecydowany sprzeciw względem kontrowersyjnych działań organizatorów MŚ. W rozmowie z włoskim portalem "La Gazzetta dello Sport" potępił je także prezydent La Ligi Javier Tebas. Krytyka włodarza hiszpańskiej ekstraklasy skupiła się jednak w głównej mierze wokół działań Infantino.

- Zawieszenie kary nałożonej na amerykańską zawodniczkę to sprawa najwyższej wagi; mieli szczęście, że Belgia wyeliminowała USA [...]. Moim zdaniem jego (Infantino red.) czas minął Ma jednak poparcie systemu i federacji; cóż więcej można dodać? Nie ma kontrkandydata; nikt nie chce się zgłaszać tylko po to, by przegrać. Taki właśnie jest ten system - system obarczony fundamentalnymi wadami. On nie powinien zostawać, a jednak obecny układ sprawia, że nie odejdzie - Grzmi Tebas.

To nie jedyne persony, które zdecydowały się na tak dosadny głos oburzenia względem poczynań Trumpa oraz Infantino. Jeszcze podczas trwania MŚ swój brak poparcia naturalnie wyrazili Belgowie, a także europejska federacja piłkarska UEFA. Tak liczne negatywne stanowiska znaczących podmiotów piłkarskich mogą stać się więc podwaliną pod prawdziwy bunt środowiska światowego futbolu.

Gianni Infantino i Donald Trump MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP

Lise Klaveness Anadolu Getty Images

Aleksander Ceferin Giuseppe Maffia AFP





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