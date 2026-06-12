Burza po meczu otwarcia mistrzostw świata. Posypały się brutalne słowa

W czwartek 11 czerwca rozpoczęło się prawdziwe piłkarskie święto. W meczu otwarcia mistrzostw świata Meksyk zmierzył się z RPA. Obie ekipy spotkały się w podobnych okolicznościach 16 lat temu, kiedy to ekipa z Afryki była gospodarzem. Teraz role się odwróciły.

Meksykanie triumfowali 2:0 po golach Juliana Quinonesa i Raula Jimeneza. Co ciekawe, w premierowym starciu oglądaliśmy więcej... czerwonych kartek! Z boiska wylatywali kolejno Yaya Sithole, Themba Zwane i Cesar Montes.

Tak eksperci podsumowali mecz otwarcia mistrzostw świata

Ostatecznie gospodarzy było stać na dwa trafienia, ale nawet mimo dosyć pewnej wygranej po zakończeniu spotkania eksperci narzekali na ich styl. Jednocześnie byli zawiedzeni postawą zawodników RPA.

- Meksyk wygrał na zaciągniętym hamulcu ręcznym (...) RPA to nie jest drużyna, która może cokolwiek zwojować - mówił na antenie TVP Sport Artur Wichniarek, z którym zgodził się Janusz Michalik.

"Taka może być ta pierwsza faza mundialu. Dużo drużyn z mikroskopijną jakością na papierze i na boisku. RPA słabiutkie" - ocenia w mediach społecznościowych Piotr Dumanowski.

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"Przepiękny moment dla Raula Jimeneza. Wrócił na najwyższy poziom po tej straszliwej kontuzji głowy i jeszcze właśnie głową strzela pierwszego w karierze gola w mistrzostwach świata" - odnotował Maciej Łuczak.

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"Kurde, przecież to RPA nie utrzymałoby się w Ekstraklasie" - napisał nieco kąśliwie Przemysław Michalak.

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"No trudne jest przejście z oglądania Ekstraklasy na poziom mundialu, ale może po przerwie się rozkręci" - a to już słowa Pawła Wilkowicza po pierwszej połowie.

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- Wbrew pozorom bardziej zawiedziony jestem Meksykiem. Spodziewałem się dużo więcej po tej drużynie niż po RPA, która wiadomo - nie jest przypadkiem. Nie wiem tylko, w jaki sposób dokonała tego wyczynu, że zakwalifikowała się nawet na 48-drużynowy turniej. Grają za słabo w piłkę, na to co dzisiaj widziałem - mówił bardzo Andrzej Strejlau w studiu Kanału Sportowego.

"Republika Piłki Amatorskiej A przynajmniej tak grają" - czytamy na profilu Sebastiana Warzechy.

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Oprócz RPA i Meksyku w grupie A znalazły się Czechy oraz Korea Południowa.

Julian Quinones pierwszym zdobywcą gola na tegorocznym mundialu CARL DE SOUZA AFP

Ceremonia przed meczem Meksyk - RPA Takuya Yoshino / Yomiuri AFP





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