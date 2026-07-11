Burza po meczu Hiszpanów. Yamal w centrum zamieszania. Powód jest prosty

To był drugi ćwierćfinałowy mecz mistrzostw świata. O wejście do strefy medalowej walczyły reprezentacje Hiszpanii i Belgii. Najpierw na prowadzenie wszyła ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, którą uszczęśliwił golFabiana Ruiza. Do wyrównania doprowadził Charles De Ketelaere.

Decydujące trafienie w samej końcówce zanotował Mikel Merino. Dzięki jego bramce Hiszpanie wygrali 2:1 i teraz zmierzą się z Francją. Ani na minutę z murawy podczas starcia przeciwko "Czerwonym Diabłom" nie zszedł Lamine Yamal.

Tak Hiszpanie ocenili Yamala. Potem wielkie oburzenie

Gwiazdor Barcelony próbował brylować na prawym skrzydle. Próbował, ponieważ często zatrzymywali go belgijscy defensorzy. Przy najmniejszych kontaktach tracił równowagę, wykonywał wiele dryblingów, jednak tylko pojedyncze okazywały się skuteczne. Niezbyt dobrze funkcjonowały też strzały 18-latka. W swoim stylu schodził do środka linii pola karnego, ale tym razem nie udało mu się "kropnąć" na dalszy słupek.

Mimo to hiszpańskie dzienniki pozytywnie oceniły jego występ. "Za każdym razem, gdy otrzymywał piłkę, dryblował, wyprzedzał obrońców i zmuszał Belgię do wysyłania dodatkowych graczy na swoją stronę boiska. Brał udział w akcji prowadzącej do bramki na 1:0, wykonując podanie z podania, które otworzyło drogę Pedro Porro, a dzięki swojej grze nękającej obronę stworzył kilka najlepszych okazji dla reprezentacji. Czasami próbował rzeczy niemożliwych zamiast realistycznych, ale kto może mieć coś do zarzucenia talentowi, który samą swoją obecnością wywiera wpływ na drużynę przeciwną" - pisze kataloński "Sport", gdzie Yamal otrzymał ósemkę w dziesięciopunktowej skali.

"Wydawało się, że w pierwszej połowie zaczął nabierać tempa, wykonując groźne ruchy i kilkakrotnie sprawdzając Courtois, ale po przerwie jego forma nieco spadła. Mimo to zdobył tytuł MVP" - odnotowano na łamach "Mundo Deportivo".

No właśnie, MVP. Zawodnik Barcelony został wybrany najlepszym piłkarzem w meczu z Belgią. Czy zasłużenie? Wielu internautów twierdzi, że statuetka powinna powędrować w ręce innego gracza.

"Jak to? On nie strzelił gola ani nie asystował", "Za co? Za stratę piłki i zgaśnięcie w drugiej połowie? Maszyna PR FIFA działa na pełnych obrotach", "Merino uratował Hiszpanię w więcej niż jednym meczu. Zasługuje na znacznie więcej uznania, niż otrzymuje" - pisano w komentarzach pod postem Fabrizio Romano, sugerując, że to zawodnik Arsenalu powinien sięgnąć po nagrodę.

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- Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Chcieliśmy dotrzeć do samego końca mistrzostw świata. Jestem zadowolony. Byliśmy lepsi. Ta bramka wywołała w nas dziwne uczucie, bo padła właśnie wtedy, gdy graliśmy najlepiej. Ale prawda jest taka, że nikt nie grał z nami na równi. Wszyscy czekają na nas z tyłu. Najważniejsze jest zwycięstwo. To oni powinni się nas bać (Francuzi - red.) Już raz ich wyeliminowaliśmy. Szczerze mówiąc, uważam, że jesteśmy dwiema najlepszymi drużynami na tym mundialu, ale nie boimy się niczego - a to już słowa samego 18-latka przed półfinałowym meczem z Francją.

Lamine Yamal podczas meczu z Belgią Ulrik Pedersen AFP

Lamine Yamal i Raphinha Urbanandsport AFP

Lamine Yamal AFP





Liga Narodów. Belgia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport