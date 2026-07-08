Burza po meczu drużyny Messiego. Boniek dołożył do pieca. Wściekli się

Jeszcze długo będą trwały dyskusje o wydarzeniach, które miały miejsce podczas meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Argentyńczycy, obrońcy tytułu, stali bowiem nad przepaścią. Na 12 minut przed końcem regulaminowego czasu gry przegrywali z Egiptem, znacznie niżej notowanym zespołem, 0:2.

Mistrzowie świata walczyli jednak do końca. W niespełna kwadrans strzelili trzy gole i w brawurowym stylu odwrócili losy rywalizacji. Zdaniem Egipcjan - w awansie Argentyńczyków kluczową rolę odegrali... sędziowie. W kraju przegranych wybuchła potężna burza i to na najwyższych szczeblach. - Mecz ustawiony - wypalił selekcjoner pokonanych.

Egipcjanie mieli przede wszystkim pretensje o nie uznanie im bramki na 2:0 w pierwszej części drugiej połowy. Po analizie VAR sędzia dopatrzył się faulu egipskiego piłkarza w początkowej części akcji i anulował gola. Później, gdy Argentyńczycy strzelili bramkę na 3:2 także można było zauważyć przewinienie tym razem zawodnika Albicelestes. Sędziowie VAR jednak nie zainterweniowali...

W swoim stylu. Burza na MŚ, a Boniek swoje. Fani wściekli

Do pierwszej z sytuacji wymownie odniósł się w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek. Prezes PZPN wręcz rozgrzał internautów do czerwoności, a wielu nie zgadzało się z jego opinią. Co zatem napisała legenda reprezentacji Polski?

"Brakuje słów, gol nie został uznany po gruntownej, długiej analizie... Gdyby to przydarzyło się USA..." - podkreślił Boniek i dodał nagranie z akcji, gdzie na samym początku widać tzw. stempel egipskiego piłkarza.

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Internauci zdecydowanie nie zgadzali się z opinią Bońka. Nie brakowało głosów, że nawet jeśli przewinienie było minimalne, to VAR zareagował prawidłowo i właśnie po to został stworzony.

Niektórzy zwracali natomiast uwagę, że skoro w tej sytuacji sędzia odgwizdał faul, to podobnie powinno być przy akcji na 3:2 dla Argentyny. Pewne jest jedno - nie po raz pierwszy Zbigniew Boniek swoim wpisem "podpalił" internet.

Przypomnijmy, że do spornych sytuacji w tym meczu odniósł się na naszych łamach Michał Listkiewicz. Były międzynarodowy sędzia ocenił sporne sytuacje i jego zdaniem arbitrzy we wtorkowy wieczór czasu polskiego spisali się bez zarzutów.





Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport