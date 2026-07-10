Leo Messi już dwukrotnie na tym mundialu był bliski sensacyjnego odpadnięcia. Najpierw w meczu z Republiką Zielonego Przylądka, później z Egiptem.

W tym drugim spotkaniu było już naprawdę bardzo blisko. Do 79. minuty Egipt prowadził 2:0. Wtedy Messi wziął sprawy w swoje ręce. Zaliczył asystę przy golu Cristiana Romero, a chwilę później sam zdobył bramkę na remis.

Tamto spotkanie Argentyna wygrała 3:2. Po ostatnim gwizdku wybuchła burza, ponieważ kilka decyzji sędziowskich wywołało kontrowersję. Selekcjoner Egiptu mówił, że mecz był ustawiony, a kibice nieprzychylni Messiemu w mediach społecznościowych podzielali tę opinię.

O Argentyńczyka zapytany został Luis de la Fuente - selekcjoner Hiszpanów, którzy w 1/4 finału zawalczą z Belgią.

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Selekcjoner Hiszpanów mówi o Leo Messim. "Nigdy nie jest zadowolony. Zawsze chce więcej"

W Hiszpanii Leo Messi również wzbudza wyjątkowe emocje. Jako największa legenda w historii FC Barcelona spotyka się zarówno z miłością, jak i z nienawiścią. Raczej mało kto potrafi przejść obok jego osoby obojętnie.

- Messi wygląda, jakby miał 19 lub 23 lata. Gra na wyjątkowym poziomie. To już nie tylko jego dojrzałość, ale przede wszystkim jego zaangażowanie - mówił Luis de la Fuente.

- Jest niestrudzony, nigdy nie jest zadowolony. Zawsze chce więcej, każdego dnia. Jest przykładem dla wszystkich swoich kolegów z drużyny, dla miłośników piłki nożnej i dla każdego, kto dopiero zaczyna przygodę z tą grą - dodał selekcjoner Hiszpanów.

Luis de la Fuente sam jest człowiekiem potrafiącym wzbudzać duże kontrowersje swoimi decyzjami oraz wypowiedziami. Panuje przekonanie, że na tym mundialu stawia na nie tego bramkarza, co trzeba. Często do granic możliwości wykorzystuje swoich zawodników, co spotykało się z negatywnymi reakcjami zwłaszcza w Barcelonie. Kiedy bronił skompromitowanego prezesa związku Luis Rubialesa, częściowo stracił twarz dla części świata hiszpańskiej piłki.

Luis de la Fuente MI NEWS AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





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