Burza po ingerencji Trumpa. Infantino pod ostrzałem. Ostra reakcja UEFA

"Temperatura" medialna przed spotkaniem Stany Zjednoczone - Belgia w ramach 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata jest gorąca. Przypomnijmy, że FIFA w niedzielę wycofała zastosowanie jednomeczowego zawieszenia dla ukaranego czerwoną kartką w 1/16 finału Folarina Baloguna, napastnika amerykańskiej reprezentacji. Powołała się na artykuł 27 FIFA Disciplinary Code. Mówi on o zawieszeniu kary na okres próbny wynoszący jeden rok. Ten sam przepis zastosowano wobec Cristiano Ronaldo po jego czerwonym kartoniku z ostatniej kolejki eliminacji.

Jak poinformował brytyjski dziennikarz Ben Jacobs oraz agencja Associated Press, w sprawę Baloguna miała ingerować administracja Donalda Trumpa. Biały Dom rzekomo skontaktował się z FIFA w celu ponownego rozpatrzenia sytuacji zawodnika. Sama światowa centrala podkreśliła, że wpływy Białego Domu nie mogły wpłynąć na ich decyzje opartą na regulaminie. Wielu kibiców nie wierzy jednak w te słowa.

"Dziękuję FIFA za to, że zrobiła to, co słuszne, odwracając wielką niesprawiedliwość!" - napisał prezydent Trump na portalu Truth Social. Nie trzeba było czekać na ostre reakcje. W poniedziałek głośno wybrzmiał komunikat UEFA, opublikowany przed południem. Mówi o "przekroczeniu czerwonej linii" i stworzeniu precedensu, który "zagraża integralności gry" i "podważa wiarygodność rozgrywek".

Organizacja kierowana przez Alexandra Ceferina wyraziła swoje niedowierzanie. W ostatnich miesiącach stara się zaplusować w oczach opinii publicznej. Zakończyła spór i wróciła na przyjazną ścieżkę dyplomatyczną z Realem Madryt, ogłosiła tanie ceny biletów na EURO 2028, a wyrzuconego z mundialu somalijskiego sędziego Omara Artana mianowała do poprowadzenia sierpniowego Superpucharu Europy. Ostatnie dwa z wymienionych działań są wyraźnymi prztyczkami w stronę FIFA, która była krytykowana za drogie wejściówki na trwające MŚ i odesłanie do domu Artana. Poniedziałkowy komunikat świadczy, że w dalszym ciągu chce odróżniać się od organizacji Infantino.

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Pełny komunikat UEFA:

"Wczorajsza decyzja o zawieszeniu na okres próbny automatycznego zawieszenia na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki przez zawodnika Folarina Baloguna przekroczyła czerwoną linię.

Piłka nożna, jak każdy inny sport, opiera się na zasadach, które stanowią podstawę uczciwej, rzetelnej i transparentnej rywalizacji. Czasami zasady te są otwarte na interpretację. W tym przypadku nie. Minimalne automatyczne zawieszenie na jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki nie jest opcją uznaniową i nie wymaga decyzji właściwego organu. Jest to zasada zapisana w regulaminie, od której nie można odstąpić, a tym bardziej w trakcie turnieju, w którym kilku innych zawodników znalazło się w podobnej sytuacji i regularnie odbywało karę zawieszenia.

Gdy strażnicy zasad nie gwarantują już ich pewności, integralność gry jest zagrożona, a wiarygodność rozgrywek podważana. Co więcej, taka decyzja tworzy precedens w trwającym turnieju, gdzie podobne sytuacje będą teraz wymagały równego traktowania, ze szkodą dla samych rozgrywek.

Piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie, ponieważ jest piękną grą. Cieszy się zaufaniem, ponieważ wszędzie gra się w nią według tych samych zasad. Żaden turniej nie jest zjawiskiem całkowicie odosobnionym, a jeśli mowa o mistrzostwach świata, może on wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na całą dyscyplinę.

Wyrażamy niedowierzanie wobec tak bezprecedensowej, niezrozumiałej i nieuzasadnionej decyzji".

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Balogun schodzący z boiska po czerwonej kartce CHARLOTTE WILSON AFP

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