Burza po hicie mundialu. Piłkarz szantażuje federację. Żąda głowy selekcjonera

"Wrócę, żeby powiedzieć kilka słów o odpadnięciu z reprezentacji. Ale dziś ogłaszam, że dopóki ten sztab szkoleniowy będzie na swoim miejscu, robię przerwę od gry w drużynie narodowej" - wiadomość tej treści zamieścił na Instagramie Pape Gueye.

To wyraz rozgoryczenia po porażce Senegalu z Belgią w 1/16 finału. Afrykanie prowadzili 2:0 do 86. minuty. O losach spotkania musiała jednak rozstrzygnąć dogrywka. A w niej ekipa z Beneluksu zadała decydujący cios w piątej minucie (!) doliczonego czasu gry.

MŚ 2026. Senegal za burtą mundialu. Pape Gueye stawia krajowej federacji otwarte ultimatum

Pape Gueye zagrał przeciwko Belgii w wyjściowym składzie. Został zdjęty z murawy w 66. minucie spotkania. Jego zmiennik Lamine Camara niespełna 60 sekund po wejściu na boisko zarobił żółtą kartkę, a w końcówce dogrywki sprokurował rzut karny, po którym padła zwycięska bramka dla rywali.

Co na to selekcjoner pokonanych, Pape Thiaw? Nie zamierza okazywać skruchy. Wierzy, że w trakcie spotkania nie podjął chybionych decyzji.

- Mieliśmy problemy fizyczne, więc niektórzy zawodnicy byli zmęczeni i nie mogli kontynuować gry - oznajmił na pomeczowej konferencji prasowej. - Byliśmy zmuszeni do zmian. Czy to się opłaciło? Kiedy się przegrywa, nie można powiedzieć, że się opłaciło, bo przecież mieliśmy przewagę dwóch goli. Ale cóż, trzeba to zaakceptować, taka jest piłka nożna.

Frustracja Pape Gueye'a może się wydawać zrozumiała. Nie zaczynał tego turnieju jako pewniak do podstawowej jedenastki. W meczu z Irakiem (5:0) wszedł z ławki, strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Senegal wyszedł z grupy z trzema punktami dzięki dobremu bilansowi bramkowemu.

27-latek z Villarreralu debiutował w kadrze w 2021 roku. Do tej pory zaliczył 45 występów i zdobył siedem bramek. Teraz de facto postawił krajowej federacji twarde ultimatum.

W 1/8 finału Belgia zagra z USA. To spotkanie rozegrane zostanie w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego (godz. 2:00). Relacja live w sportowym serwisie Interii.

Pape Gueye (nr 26) Fran Santiago AFP

Pape Gueye celebruje bramkę zdobytą w grupowym meczu z Irakiem INDRAWAN KUMALA AFP

Pape Thiaw, selekcjoner reprezentacji Senegalu Fran Santiago AFP





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