Burza po finale mundialu, Vincić wreszcie przerwał milczenie. Te słowa rozejdą się po świecie

Wybór Slavko Vincicia na sędziego finału mistrzostw świata 2026 był niespodzianką sporych rozmiarów. Nazwisko słoweńskiego arbitra rzadko pojawiało się w spekulacjach dotyczących tego, kto poprowadzi najważniejszy mecz mundialu. Pierluigi Collina - szef sędziów w FIFA - zaskoczył więc wszystkich. Opinie o pracy Vincicia w finale mistrzostw są różne, ale wielu ekspertów uważa, że arbiter nie do końca poradził sobie z wagą spotkania.

Przede wszystkim trudno było mu zapanować nad emocjami piłkarzy, które w pewnym momencie przekraczały granice "dobrego smaku". Mimo wszystko nie można stwierdzić, aby Vincić popełnił karygodny błąd, a ze swoich decyzji się wybronił. Mimo wszystko przede wszystkim Argentyńczycy mieli pretensje m.in. o drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dla Enzo Fernandeza.

Sędzia finału mundialu wprost o przeżyciach. Szczerze wyznanie

Niedługo po finale mistrzostw świata Vincić poinformował, że kończy sędziowską karierę. Teraz Słoweniec porozmawiał z lokalnymi mediami i podzielił się swoimi odczuciami po największym sukcesie w karierze. "Na początku był to szok. Później pojawiła się ogromna duma z naszego zespołu, który miał reprezentować Słowenię na największej scenie i podczas największego wydarzenia sportowego na świecie" - powiedział o chwili, w której dowiedział się, że poprowadzi finał.

"Od razu wiedziałem, że wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność. Musieliśmy udowodnić, że zasłużyliśmy na to wyróżnienie i dobrze poprowadzić ten mecz. Dlatego bardzo szybko rozpoczęliśmy przygotowania do meczu" - zdradził Vincić. Słoweniec ocenił również swoją pracę w finale. "Po ostatnim gwizdku nie byliśmy głównym tematem rozmów, a to oznacza, że generalnie wykonaliśmy swoją pracę dobrze. Uważam więc, że przyjęta strategia sędziowania była właściwa" - powiedział.

Vincić zapytany został również o rozmowę z kapitanem reprezentacji Argentyny, Leo Messim. W tym temacie sędzia nie był zbyt wylewny. "Tę rozmowę zostawię na boisku. Mogę jedynie powiedzieć, że Messi zachował się bardzo sportowo i z pełnym szacunkiem" - przyznał były już arbiter.

Slavko Vincić Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Slavko Vincić Grzegorz Wajda East News





Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł 1:1. Gol Michala Sacka Polsat Sport