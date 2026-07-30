Burza po finale mundialu, Vincić wreszcie przerwał milczenie. Te słowa rozejdą się po świecie

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

O Slavku Vinviciu przez długie dni mówiło się bardzo wiele. Najpierw słoweński arbiter poprowadził finał mistrzostw świata, w którym Hiszpania wygrała z Argentyną 1:0, a następnie zakończył sędziowską karierę. Kilkanaście dni po mundialu Vincić w końcu zdecydował się porozmawiać z mediami i opowiedział o swoich wrażeniach z finału mundialu i wyjawił, jak zachowywał się Leo Messi.

Slavko Vincić w czarnym stroju z logo FIFA rozmawia z Leo Messim ubranym w niebiesko-białą koszulkę
Slavko Vincić i Leo MessiEVRIM AYDINAFP

Wybór Slavko Vincicia na sędziego finału mistrzostw świata 2026 był niespodzianką sporych rozmiarów. Nazwisko słoweńskiego arbitra rzadko pojawiało się w spekulacjach dotyczących tego, kto poprowadzi najważniejszy mecz mundialu. Pierluigi Collina - szef sędziów w FIFA - zaskoczył więc wszystkich. Opinie o pracy Vincicia w finale mistrzostw są różne, ale wielu ekspertów uważa, że arbiter nie do końca poradził sobie z wagą spotkania.

Przede wszystkim trudno było mu zapanować nad emocjami piłkarzy, które w pewnym momencie przekraczały granice "dobrego smaku". Mimo wszystko nie można stwierdzić, aby Vincić popełnił karygodny błąd, a ze swoich decyzji się wybronił. Mimo wszystko przede wszystkim Argentyńczycy mieli pretensje m.in. o drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dla Enzo Fernandeza.

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Niedługo po finale mistrzostw świata Vincić poinformował, że kończy sędziowską karierę. Teraz Słoweniec porozmawiał z lokalnymi mediami i podzielił się swoimi odczuciami po największym sukcesie w karierze. "Na początku był to szok. Później pojawiła się ogromna duma z naszego zespołu, który miał reprezentować Słowenię na największej scenie i podczas największego wydarzenia sportowego na świecie" - powiedział o chwili, w której dowiedział się, że poprowadzi finał.

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"Od razu wiedziałem, że wiąże się z tym ogromna odpowiedzialność. Musieliśmy udowodnić, że zasłużyliśmy na to wyróżnienie i dobrze poprowadzić ten mecz. Dlatego bardzo szybko rozpoczęliśmy przygotowania do meczu" - zdradził Vincić. Słoweniec ocenił również swoją pracę w finale. "Po ostatnim gwizdku nie byliśmy głównym tematem rozmów, a to oznacza, że generalnie wykonaliśmy swoją pracę dobrze. Uważam więc, że przyjęta strategia sędziowania była właściwa" - powiedział.

Vincić zapytany został również o rozmowę z kapitanem reprezentacji Argentyny, Leo Messim. W tym temacie sędzia nie był zbyt wylewny. "Tę rozmowę zostawię na boisku. Mogę jedynie powiedzieć, że Messi zachował się bardzo sportowo i z pełnym szacunkiem" - przyznał były już arbiter.

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Sędzia w czarnym stroju z logo FIFA i napisem 'REFEREE' na piersi, wyposażony w mikrofon i zegarek, na tle rozmytej, stadionowej publiczności.
Slavko VincićStu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Sędzia piłkarski w czarnym stroju biegnie po murawie podczas meczu, skoncentrowany na wydarzeniach na boisku.
Slavko VincićGrzegorz WajdaEast News


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