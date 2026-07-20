Dla reprezentacji Argentyny zakończony właśnie mundial był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Po spokojnej i pewnie wygranej fazie grupowej podopieczni Lionela Scaloniego nie mieli łatwego życia.

Zaczęło się już na wstępie fazy pucharowej, gdy ówcześni mistrzowie świata awans do kolejnej fazy zapewnili sobie pokonując Republikę Zielonego Przylądka po dogrywce. kolejnym starciu z Egiptem Argentyńczycy przegrywali już 0:2, lecz zdołali odwrócić losy meczu i awansować jeszcze w podstawowym czasie gry.

W pojedynkach z Europejczykami nie było lepiej. Argentyna Szwajcarię przeszła dopiero po dogrywce, a półfinał z Anglią był jednym z najbardziej dramatycznych meczów całych mistrzostw. Droga do finału nie była usłana różami. Ostateczne starcie z Hiszpanami również nie potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami Messiego i spółki.

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Argentyńczycy rozżaleni po przegranym finale mundialu. Zlekceważyli dziennikarzy

Hiszpanie w swoich dwóch ostatnich meczach na tym mundialu dali prawdziwy popis. W półfinale mistrzowie Europy zneutralizowali wszelkie atuty Francuzów, którzy w poprzednich meczach zachwycali ofensywą.

Niewiele do powiedzenia mieli również Argentyńczycy. Zespół z Ameryki Południowej przez 120 minut gry oddali zaledwie dwa strzały na bramkę rywala, w tym ani jednego celnego. Hiszpanie natomiast zanotowali aż 20 takich prób, z czego przy 12 interweniować musiał Emiliano Martinez.

Dobrze dysponowany bramkarz reprezentacji Argentyny musiał jednak skapitulować. W 106. minucie Ferran Torres strzelił jedynego gola w tym spotkaniu dającego Hiszpanii drugi w historii tytuł mistrzów świata. Osłabiona po czerwonej kartce dla Enzo Fernandeza Argentyna nie była w stanie odrobić strat.

Schodzący z tronu Argentyńczycy bardzo emocjonalnie przyjęli porażkę w finale mundialu. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego na murawie wybuchła awantura, w której prym wiódł Leandro Paredes. Łez nie był w stanie powstrzymać Messi, dla którego był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.

Rozgoryczeni przegrani kolejny raz upust swoim emocjom dali już na długo po zakończeniu spotkania. Jak donosi na portalu "X" dziennikarka Michelle Kaufman Argentyńczycy zignorowali dziennikarzy czekających w strefie mieszanej. Po pominięciu obowiązkowych rozmów z przedstawicielami mediów udali się prosto do autokaru. Za zachowanie piłkarzy federację może czekać kara.

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Swój czas na rozmowę z mediami poświęcił selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni. 48-latek był wyraźnie poruszony po przegranym finale. Na oczach kamer dał sygnał, że po wygaśnięciu kontraktu w grudniu może rozstać się z kadrą.

- Porozmawiam z prezesem federacji. Mam pomysł, co robić. Mój kontrakt wygasa w grudniu, zobaczymy. Dziękuję prezesowi za możliwość bycia tam, gdzie jestem. To wymarzona praca dla każdego. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że tu będę. Aby to kontynuować, potrzeba wielu rzeczy - zresetować się, zbudować taką drużynę, którą trudno będzie odbudować. I to mnie bardzo boli… Przepraszam - powiedział Scaloni.





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